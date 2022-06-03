https://ria.ru/20220603/medvedev-1792763590.html

Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка

Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка

Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:06

2022-06-03T00:06

2022-06-03T07:36

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если РФ подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства."Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сша