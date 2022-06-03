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Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка - РИА Новости, 03.06.2022
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Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка
Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка
Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:06
2022-06-03T07:36
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если РФ подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства."Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - сказал он.
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россия, в мире, сша
00:06 03.06.2022 (обновлено: 07:36 03.06.2022)
 
Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка

Зампред Совбеза Медведев заявил, что говорить о невозможности ядерной войны — ошибка

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, – всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".
Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если РФ подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства.
"Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - сказал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
00:03
Медведев заявил, что США объявили России "войну по доверенности"
 
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