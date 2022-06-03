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Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети - РИА Новости, 03.06.2022
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Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети
Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети - РИА Новости, 03.06.2022
Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети
Все закрывшиеся ранее рестораны сети McDonald's возобновят работу открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:18
2022-06-03T11:30
экономика
россия
москва
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Все закрывшиеся ранее рестораны сети McDonald's возобновят работу открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России Александр Говор."У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети", — сказал Говор. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. "Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года", — уточнил бизнесмен.В дальнейшем предприниматель намерен расширить сеть до тысячи заведений. Он подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня. "Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — сказал Говор.Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики."Мы чувствуем поддержку государства", — отметил новый владелец сети.Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. Учредитель компании — его супруга Светлана Говор. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.
https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html
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экономика, россия, москва, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии
10:18 03.06.2022 (обновлено: 11:30 03.06.2022)
 
Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети

Владелец нового McDonald's Говор планирует за два месяца открыть все рестораны сети

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Все закрывшиеся ранее рестораны сети McDonald's возобновят работу открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России Александр Говор.
"У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети", — сказал Говор.
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По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов.
"Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года", — уточнил бизнесмен.
В дальнейшем предприниматель намерен расширить сеть до тысячи заведений. Он подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня.
"Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — сказал Говор.
Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.
"Мы чувствуем поддержку государства", — отметил новый владелец сети.
Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. Учредитель компании — его супруга Светлана Говор. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.
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