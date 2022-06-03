https://ria.ru/20220603/mcdonalds-1792802231.html

Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети

Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети - РИА Новости, 03.06.2022

Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети

Все закрывшиеся ранее рестораны сети McDonald's возобновят работу открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:18

2022-06-03T10:18

2022-06-03T11:30

экономика

россия

москва

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Все закрывшиеся ранее рестораны сети McDonald's возобновят работу открыть в течение двух месяцев, заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в России Александр Говор."У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети", — сказал Говор. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. "Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года", — уточнил бизнесмен.В дальнейшем предприниматель намерен расширить сеть до тысячи заведений. Он подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня. "Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня", — сказал Говор.Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики."Мы чувствуем поддержку государства", — отметил новый владелец сети.Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's. Учредитель компании — его супруга Светлана Говор. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.

https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, москва, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии