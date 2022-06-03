https://ria.ru/20220603/maski-1792993705.html

В Саратовской области отменили масочный режим

В Саратовской области отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022

В Саратовской области отменили масочный режим

Масочный режим отменяется в Саратовской области, сообщил врио губернатора Роман Бусаргин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:38

2022-06-03T17:38

2022-06-03T17:38

распространение коронавируса

общество

саратовская область

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САМАРА, 3 июн – РИА Новости. Масочный режим отменяется в Саратовской области, сообщил врио губернатора Роман Бусаргин."В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и.о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.Он отметил, что решение принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом. "Несмотря на отмену масочного режима, специалисты рекомендуют использовать средства защиты в случае появления симптомов болезни, а также в местах массового скопления людей", - добавил врио главы региона.По его словам, также отменяется ряд ограничительных мер, в том числе социальная дистанция. Учреждения культуры - театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, концертные залы и другие - вновь могут заполнять зрительные залы на 100%.

https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html

саратовская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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