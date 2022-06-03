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В Саратовской области отменили масочный режим
В Саратовской области отменили масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
В Саратовской области отменили масочный режим
Масочный режим отменяется в Саратовской области, сообщил врио губернатора Роман Бусаргин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:38
2022-06-03T17:38
2022-06-03T17:38
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САМАРА, 3 июн – РИА Новости. Масочный режим отменяется в Саратовской области, сообщил врио губернатора Роман Бусаргин."В Саратовской области с 3 июня отменяется масочный режим. Поручил и.о. председателя правительства региона Игорю Пивоварову подготовить соответствующий документ", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.Он отметил, что решение принято по итогам заседания оперативного штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости коронавирусом. "Несмотря на отмену масочного режима, специалисты рекомендуют использовать средства защиты в случае появления симптомов болезни, а также в местах массового скопления людей", - добавил врио главы региона.По его словам, также отменяется ряд ограничительных мер, в том числе социальная дистанция. Учреждения культуры - театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, концертные залы и другие - вновь могут заполнять зрительные залы на 100%.
https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Саратовской области отменили масочный режим
Врио губернатора Саратовской области Бусаргин сообщил об отмене масочного режима в регионе