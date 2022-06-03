https://ria.ru/20220603/maski-1792959491.html

Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим

Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022

Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим

Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:40

2022-06-03T16:40

2022-06-03T16:59

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волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона."Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба.По информации администрации, несмотря на снятие ограничений, в регионе продолжат тестирование на коронавирус.

https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, волгоградская область