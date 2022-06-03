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Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
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Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим
Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:40
2022-06-03T16:59
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коронавирус в россии
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона."Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба.По информации администрации, несмотря на снятие ограничений, в регионе продолжат тестирование на коронавирус.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, волгоградская область
16:40 03.06.2022 (обновлено: 16:59 03.06.2022)
 
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим

Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима в регионе

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде
Женщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Женщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона.
"Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба.
По информации администрации, несмотря на снятие ограничений, в регионе продолжат тестирование на коронавирус.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
13:11Распространение коронавируса
В Марий Эл отменили масочный режим
 
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