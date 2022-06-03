https://ria.ru/20220603/maski-1792959491.html
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим
Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:40
2022-06-03T16:40
2022-06-03T16:59
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коронавирус в россии
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19, сообщила администрация региона."Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба.По информации администрации, несмотря на снятие ограничений, в регионе продолжат тестирование на коронавирус.
https://ria.ru/20220603/maski-1792871424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, волгоградская область
16:40 03.06.2022 (обновлено: 16:59 03.06.2022)
Власти Волгоградской области решили отменить масочный режим
Губернатор Волгоградской области принял решение об отмене масочного режима в регионе