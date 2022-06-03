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Сеть отелей Marriott уходит из России - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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Сеть отелей Marriott уходит из России
Сеть отелей Marriott уходит из России - РИА Новости, 03.06.2022
Сеть отелей Marriott уходит из России
Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) приостанавливает всю операционную деятельность на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:58
2022-06-03T19:12
экономика
недвижимость
россия
marriott
туризм
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) приостанавливает всю операционную деятельность на территории России, сообщается на сайте компании."Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России", — говорится в сообщении.
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экономика, недвижимость, россия, marriott, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции, в мире
17:58 03.06.2022 (обновлено: 19:12 03.06.2022)
 
Сеть отелей Marriott уходит из России

Сеть отелей Marriott International приостанавливает все операции в России из-за санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтель "Марриотт Аврора" в Москве
Отель Марриотт Аврора в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Отель "Марриотт Аврора" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) приостанавливает всю операционную деятельность на территории России, сообщается на сайте компании.
"Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России", — говорится в сообщении.
 
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