https://ria.ru/20220603/marriott-1793005874.html

Сеть отелей Marriott уходит из России

Сеть отелей Marriott уходит из России - РИА Новости, 03.06.2022

Сеть отелей Marriott уходит из России

Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) приостанавливает всю операционную деятельность на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:58

2022-06-03T17:58

2022-06-03T19:12

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) приостанавливает всю операционную деятельность на территории России, сообщается на сайте компании."Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России", — говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, недвижимость, россия, marriott, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции, в мире