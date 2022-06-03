18:56 03.06.2022 (обновлено: 20:03 03.06.2022)
При взрыве на пляже в Мариуполе погибли два человека
Два человека погибли из-за детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСапер Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ
Сапер Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мариуполе два человека, среди них ребенок, погибли из-за взрыва бомбы на песчаном пляже, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в telegram.
Уточняется, что детонация взрывоопасного предмета произошла по улице Большая Морская.
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