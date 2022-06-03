https://ria.ru/20220603/mariupol-1793021965.html

При взрыве на пляже в Мариуполе погибли два человека

При взрыве на пляже в Мариуполе погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2022

При взрыве на пляже в Мариуполе погибли два человека

В Мариуполе два человека, среди них ребенок, погибли из-за взрыва бомбы на песчаном пляже, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в telegram. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:56

2022-06-03T18:56

2022-06-03T20:03

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мариуполь

азовское море

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мариуполе два человека, среди них ребенок, погибли из-за взрыва бомбы на песчаном пляже, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в telegram.Уточняется, что детонация взрывоопасного предмета произошла по улице Большая Морская.В пятницу вечером стало известно, что в Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь", прогремел взрыв. Предполагается, что взрыв мог произойти из-за столкновения мины с крупной рыбой. Никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

мариуполь

азовское море

россия

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в мире, мариуполь, азовское море, россия