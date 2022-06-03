Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению

СК заявил, что украинские боевики серьезно повредили в Мариуполе около 70 процентов домов
Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.
Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.
Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.
Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.
Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.
Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.
При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.
При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.
Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.
Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.
Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.
Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.
Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.
Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.
Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.
Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.
Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.
Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.
Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.
Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.
"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.
"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.
Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.
Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.
Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.
Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.
Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.
При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.
Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.
Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.
Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.
Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.
Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.
Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.
"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.
Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.