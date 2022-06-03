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Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению

Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению - РИА Новости, 03.06.2022

Около 20 процентов жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению

Украинские военные серьезно повредили в Мариуполе порядка 70% домов, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению, сообщил Следственный комитет РФ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:07

2022-06-03T12:07

2022-06-03T12:13

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные серьезно повредили в Мариуполе порядка 70% домов, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению, сообщил Следственный комитет РФ."В ходе обсуждения мероприятий по оценке причиненного преступлениями киевского режима ущерба обозначены предварительные данные последствий в Мариуполе: украинскими вооружёнными формированиями серьезно повреждено порядка 70% домов, 20% жилого фонда не подлежит восстановлению", - говорится в релизе. Эта информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Мариуполе. В целях оценки ущерба уже получены ранние спутниковые снимки города и организовано взаимодействие с представителями местной администрации."В настоящее время в Мариуполе работают следователи-криминалисты СК России и эксперты ведомственного СЭЦ. С их участием совместно со следователями сформировано 16 мобильных групп, которые приступают к осмотру объектов с использованием современной криминалистической техники. При этом запланировано увеличение таких групп до 30, что позволит повысить оперативность проведения мероприятий по сбору доказательств и оценке ущерба", - добавляется в сообщении.

мариуполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр