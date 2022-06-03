https://ria.ru/20220603/makron-1793061632.html

Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине

Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине - РИА Новости, 04.06.2022

Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-03T23:12

2022-06-03T23:12

2022-06-04T01:11

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ПАРИЖ, 3 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно ситуации на Украине."Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов", — приводит слова Макрона газета Ouest France.Французский президент отметил, что не скрывал факт переговоров с Владимиром Путиным и поддерживал контакт с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792127169.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, франция