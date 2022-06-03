Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/makron-1793061632.html
Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине
Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине - РИА Новости, 04.06.2022
Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-03T23:12
2022-06-04T01:11
в мире
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:78:2047:1229_1920x0_80_0_0_f2a9b27c549f7dea92fd4659b59cfc13.jpg
ПАРИЖ, 3 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно ситуации на Украине."Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов", — приводит слова Макрона газета Ouest France.Французский президент отметил, что не скрывал факт переговоров с Владимиром Путиным и поддерживал контакт с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791521421.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792127169.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_0ae84b95c7c58309c559b55d45859b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, франция
23:12 03.06.2022 (обновлено: 01:11 04.06.2022)
 
Макрон провел около 100 часов в телефонных разговорах с Путиным по Украине

Макрон заявил, что провел за разговорами с Путиным не менее 100 часов за полгода

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июня — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что провел около 100 часов в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным касательно ситуации на Украине.
"Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов", — приводит слова Макрона газета Ouest France.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 11:34
Во Франции высмеяли Макрона и Шольца после их просьб к Путину
Французский президент отметил, что не скрывал факт переговоров с Владимиром Путиным и поддерживал контакт с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:55
Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала