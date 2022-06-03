https://ria.ru/20220603/lukashevich-1792977796.html
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии - РИА Новости, 03.06.2022
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра образования и науки России Марину Лукашевич к 6,5 года колонии за мошенничество более чем на 50... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:13
2022-06-03T17:13
2022-06-03T19:58
происшествия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра образования и науки России Марину Лукашевич к 6,5 года колонии за мошенничество более чем на 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.В свою очередь, бывший руководитель департамента конкурсных процедур в министерстве Михаил Попов получил 7,5 года колонии, предприниматель Николай Попов — шесть лет, а экс-глава министерского департамента государственной политики в сфере высшего образования Артемий Рожков — 5,5 года.Помимо этого, каждый из них должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в казну, а также 3,2 миллиона рублей на четверых Минобрнауки в рамках гражданского иска.Согласно материалам дела, в 2016 году Попов, будучи руководителем департамента в министерстве, заключил государственные контракты с Центром развития науки, гендиректором которого была Лукашевич. Взамен он получил труды, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". По мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сообщается, что ущерб Минобрнауки превысил 50 миллионов рублей.Лукашевич задержали в июле 2020 года и впоследствии арестовали. Во время рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель использовалась в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html
https://ria.ru/20220602/rakova-1792708511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва
17:13 03.06.2022 (обновлено: 19:58 03.06.2022)
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии
Суд дал экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич 6,5 года колонии за хищение 50 миллионов рублей
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра образования и науки России Марину Лукашевич к 6,5 года колонии за мошенничество более чем на 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить наказание в виде шести лет и шести месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", — огласила приговор судья Елена Каракешишева.
В свою очередь, бывший руководитель департамента конкурсных процедур в министерстве Михаил Попов получил 7,5 года колонии, предприниматель Николай Попов — шесть лет, а экс-глава министерского департамента государственной политики в сфере высшего образования Артемий Рожков — 5,5 года.
Помимо этого, каждый из них должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в казну, а также 3,2 миллиона рублей на четверых Минобрнауки в рамках гражданского иска.
Согласно материалам дела, в 2016 году Попов, будучи руководителем департамента в министерстве, заключил государственные контракты с Центром развития науки, гендиректором которого была Лукашевич. Взамен он получил труды, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". По мнению следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сообщается, что ущерб Минобрнауки превысил 50 миллионов рублей.
Лукашевич задержали в июле 2020 года и впоследствии арестовали. Во время рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель использовалась в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.