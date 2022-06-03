https://ria.ru/20220603/lnr-1793053311.html

Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР

Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР

Украинские военные в городе Золотое оборудовали огневые позиции и снайперские точки в многоквартирных домах, жителям запрещено их покидать, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:34

2022-06-03T21:34

2022-06-03T21:49

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные в городе Золотое оборудовали огневые позиции и снайперские точки в многоквартирных домах, жителям запрещено их покидать, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Золотое Луганской Народной Республики в многоквартирных домах на улице Центральная военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины