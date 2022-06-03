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Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР
Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР
Украинские военные в городе Золотое оборудовали огневые позиции и снайперские точки в многоквартирных домах, жителям запрещено их покидать, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:34
2022-06-03T21:34
2022-06-03T21:49
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные в городе Золотое оборудовали огневые позиции и снайперские точки в многоквартирных домах, жителям запрещено их покидать, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Золотое Луганской Народной Республики в многоквартирных домах на улице Центральная военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
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вооруженные силы украины
21:34 03.06.2022 (обновлено: 21:49 03.06.2022)
Украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР
Мизинцев: украинские военные оборудовали огневые точки в городе Золотое в ЛНР