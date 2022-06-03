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Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных - РИА Новости, 03.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 33 человека личного состава, еще 4 украинских... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:22

2022-06-03T10:22

2022-06-03T10:35

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 33 человека личного состава, еще 4 украинских военнослужащих сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 33 человека личного состава, 5 бронетранспортеров, 8 единиц автомобильной техники, 4 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр