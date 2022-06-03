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Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее - РИА Новости, 03.06.2022
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее
Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:39
2022-06-03T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 неонацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
21:39 03.06.2022
 
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее

Мизинцев: украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске

© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
© Александр Егорцев
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 неонацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
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