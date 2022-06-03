https://ria.ru/20220603/litsey-1793053475.html
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее - РИА Новости, 03.06.2022
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее
Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:39
2022-06-03T21:39
2022-06-03T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 неонацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее
Мизинцев: украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске