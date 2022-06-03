https://ria.ru/20220603/litsey-1793053475.html

Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее

Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее - РИА Новости, 03.06.2022

Неонацисты оборудовали опорный пункт в Краматорском лицее

Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:39

2022-06-03T21:39

2022-06-03T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 неонацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина