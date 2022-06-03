https://ria.ru/20220603/lenta-1792865552.html

В Молдавии 36 чиновников накажут за ношение георгиевской ленты

В Молдавии 36 чиновников накажут за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.06.2022

В Молдавии 36 чиновников накажут за ношение георгиевской ленты

Наказание за ношение запрещенной георгиевской ленты в Молдавии грозит 36 высокопоставленным чиновникам, они могут опротестовать это в суде, сообщила министр... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:00

2022-06-03T13:00

2022-06-03T13:01

в мире

молдавия

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Наказание за ношение запрещенной георгиевской ленты в Молдавии грозит 36 высокопоставленным чиновникам, они могут опротестовать это в суде, сообщила министр внутренних дел республики Анна Ревенко.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Сенатор РФ Ольга Ковитиди считает, что это решение усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами". По мнению экс-президента республики Игоря Додона, нынешним властям проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами. Запрет георгиевской ленты не одобряют более 50% жителей Молдавии, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research."Тридцать шесть высокопоставленных чиновников, которые 9 мая носили георгиевскую ленту, получили повестки и на их имя были составлены протоколы. Те, кто хочет подать в суд, имеют полное право, мы живем в стране, где укореняется демократия", - заявила Ревенко в эфире телеканала TV8.По ее словам, в число нарушителей попали бывшие президенты страны, депутаты, советники и депутаты Народного собрания Гагаузии. Всего же в День Победы было зарегистрировано больше 300 подобных нарушений, 50% людей, которые, несмотря на запрет, надели в День Победы георгиевскую ленту, уже получили протоколы."Для нас было важно обеспечить 9 мая баланс между действиями правоохранительных органов и обеспечением спокойствия и общественного порядка. Все заметили, насколько напряженным было общество в тот день. Вот почему мы пошли по формуле фиксирования нарушений после самого события", - добавила министр, пояснив, почему никого не оштрафовали непосредственно в день праздника.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220510/lenta-1787752077.html

https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html

https://ria.ru/20220510/aktsiya-1787747626.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, георгиевская ленточка