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Часть магазинов Lego в России приостановили работу - РИА Новости, 03.06.2022
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Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Часть магазинов Lego в России приостановили работу - РИА Новости, 03.06.2022
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:22
2022-06-03T17:28
экономика
россия
lego group
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других)."Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - говорится в сообщении.В начале марта датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
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экономика, россия, lego group
17:22 03.06.2022 (обновлено: 17:28 03.06.2022)
 
Часть магазинов Lego в России приостановили работу

Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина в магазине "Lego"
Женщина в магазине Lego - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина в магазине "Lego". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других).
"Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - говорится в сообщении.
В начале марта датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
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