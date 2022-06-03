https://ria.ru/20220603/lego-1792985341.html
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Часть магазинов Lego в России приостановили работу - РИА Новости, 03.06.2022
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:22
2022-06-03T17:22
2022-06-03T17:28
экономика
россия
lego group
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других)."Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - говорится в сообщении.В начале марта датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, lego group
17:22 03.06.2022 (обновлено: 17:28 03.06.2022)
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России