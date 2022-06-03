https://ria.ru/20220603/lego-1792985341.html

Часть магазинов Lego в России приостановили работу

Часть магазинов Lego в России приостановили работу - РИА Новости, 03.06.2022

Часть магазинов Lego в России приостановили работу

Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:22

2022-06-03T17:22

2022-06-03T17:28

экономика

россия

lego group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776330383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52e24b90c1ec349dd4f79a5b49cc2a5f.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других)."Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию", - говорится в сообщении.В начале марта датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, lego group