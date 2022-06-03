https://ria.ru/20220603/kurs-1792799493.html
Курс доллара вырос до 62,13 рубля
Курс доллара вырос до 62,13 рубля - РИА Новости, 03.06.2022
Курс доллара вырос до 62,13 рубля
Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:08
2022-06-03T10:08
2022-06-03T10:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:271:3045:1984_1920x0_80_0_0_9fabd9c24f9ca166cb76d87ab6f79d19.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро - на 38 копеек, до 65,94 рубля, следует из данных торговой площадки.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:432:2155:2048_1920x0_80_0_0_725348fd609988b7dde96b124b38fc94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара
10:08 03.06.2022 (обновлено: 10:11 03.06.2022)
Курс доллара вырос до 62,13 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 62,13 рубля, евро — до 65,86 рубля