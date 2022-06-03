https://ria.ru/20220603/kurs-1792799493.html

Курс доллара вырос до 62,13 рубля

Курс доллара вырос до 62,13 рубля - РИА Новости, 03.06.2022

Курс доллара вырос до 62,13 рубля

Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:08

2022-06-03T10:08

2022-06-03T10:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро - на 38 копеек, до 65,94 рубля, следует из данных торговой площадки.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара