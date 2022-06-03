https://ria.ru/20220603/krym-1792937186.html

В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров

В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров - РИА Новости, 03.06.2022

В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров

Созданная в аэропорту "Бельбек" под Севастополем инфраструктура уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:32

2022-06-03T16:32

2022-06-03T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Созданная в аэропорту "Бельбек" под Севастополем инфраструктура уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани Симферополя."Реализация проекта по развитию гражданского сектора аэропорта "Бельбек" продолжается согласно графика. Уже возведенная на аэродроме инфраструктура позволяет в полном объеме и с соблюдением высокого уровня комфорта удовлетворить потребности в части обслуживания пассажиров без строительства отдельного терминала", - сообщили в пресс-службе.Аэропорт "Бельбек" является аэродромом военного и гражданского назначения. К концу 2016 года стал филиалом симферопольского аэропорта.Модернизация "Бельбека" ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Уже реконструирована взлетно-посадочная полоса, благодаря которой аэродромный комплекс получил возможность принимать воздушные суда всех типов, включая тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию. До 2025 года должен быть построен аэровокзальный комплекс, сообщили ранее в "Ростехе", который ведет модернизацию аэропорта.

https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html

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Лана Баева

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