https://ria.ru/20220603/krym-1792937186.html
В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров
В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров - РИА Новости, 03.06.2022
В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров
Созданная в аэропорту "Бельбек" под Севастополем инфраструктура уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:32
2022-06-03T16:32
2022-06-03T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Созданная в аэропорту "Бельбек" под Севастополем инфраструктура уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани Симферополя."Реализация проекта по развитию гражданского сектора аэропорта "Бельбек" продолжается согласно графика. Уже возведенная на аэродроме инфраструктура позволяет в полном объеме и с соблюдением высокого уровня комфорта удовлетворить потребности в части обслуживания пассажиров без строительства отдельного терминала", - сообщили в пресс-службе.Аэропорт "Бельбек" является аэродромом военного и гражданского назначения. К концу 2016 года стал филиалом симферопольского аэропорта.Модернизация "Бельбека" ведется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Уже реконструирована взлетно-посадочная полоса, благодаря которой аэродромный комплекс получил возможность принимать воздушные суда всех типов, включая тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию. До 2025 года должен быть построен аэровокзальный комплекс, сообщили ранее в "Ростехе", который ведет модернизацию аэропорта.
https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html
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РИА Новости
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16:32 03.06.2022 (обновлено: 19:18 03.06.2022)
В Крыму второй аэропорт готов к обслуживанию пассажиров
Аэропорт "Бельбек" под Севастополем уже может обслуживать пассажиров