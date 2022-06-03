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Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису
Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису - РИА Новости, 03.06.2022
Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису
Президент России Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:08
2022-06-03T20:08
2022-06-03T20:41
владимир путин
цены на нефть
европа
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису."Вторая причина, это недальновидная политика европейских стран, прежде всего, Еврокомиссии в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит, я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменения климата, начали продвигать эту зелёную повестку, в том числе в энергетике", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, цены на нефть, европа, еврокомиссия
20:08 03.06.2022 (обновлено: 20:41 03.06.2022)
Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису
Путин: недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису