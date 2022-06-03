https://ria.ru/20220603/krizis-1793038798.html

Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису

Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису - РИА Новости, 03.06.2022

Путин: политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису

Президент России Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:08

2022-06-03T20:08

2022-06-03T20:41

владимир путин

цены на нефть

европа

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису."Вторая причина, это недальновидная политика европейских стран, прежде всего, Еврокомиссии в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит, я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменения климата, начали продвигать эту зелёную повестку, в том числе в энергетике", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220603/zerno-1793040423.html

европа

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Евгения Нефедова

владимир путин, цены на нефть, европа, еврокомиссия