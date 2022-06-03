https://ria.ru/20220603/kosuli-1792819801.html

Лукашенко рассказал о встрече с косулями

Лукашенко рассказал о встрече с косулями - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко рассказал о встрече с косулями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при выезде из резиденции встретил двух косуль, которые портили колхозные посевы, и высказался против... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:08

2022-06-03T11:08

2022-06-03T11:08

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игорь шуневич

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при выезде из резиденции встретил двух косуль, которые портили колхозные посевы, и высказался против убийства животных."Я на охоту не хожу, не могу убивать животных. Хотя я понимаю, что должен быть отстрел животных... Я вчера выехал за пределы резиденции: две косули такие маленькие посевы портят колхозные. Посмотрел на них, думаю, ну как такую красоту уничтожить можно или застрелить ради какого-то мяса? Совсем близко, посмотрели на меня (на квадроцикле был), отвернулись и своим делом занимаются", - сказал Лукашенко на встрече с руководителем Белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем.Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".

https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html

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Кирилл Волков

в мире, игорь шуневич, александр лукашенко, белоруссия