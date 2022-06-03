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Лукашенко рассказал о встрече с косулями - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко рассказал о встрече с косулями
Лукашенко рассказал о встрече с косулями - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко рассказал о встрече с косулями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при выезде из резиденции встретил двух косуль, которые портили колхозные посевы, и высказался против... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:08
2022-06-03T11:08
в мире
игорь шуневич
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при выезде из резиденции встретил двух косуль, которые портили колхозные посевы, и высказался против убийства животных."Я на охоту не хожу, не могу убивать животных. Хотя я понимаю, что должен быть отстрел животных... Я вчера выехал за пределы резиденции: две косули такие маленькие посевы портят колхозные. Посмотрел на них, думаю, ну как такую красоту уничтожить можно или застрелить ради какого-то мяса? Совсем близко, посмотрели на меня (на квадроцикле был), отвернулись и своим делом занимаются", - сказал Лукашенко на встрече с руководителем Белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем.Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
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в мире, игорь шуневич, александр лукашенко, белоруссия
11:08 03.06.2022
 
Лукашенко рассказал о встрече с косулями

Лукашенко рассказал, как встретился с косулями, и высказался против убийства животных

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосуля с детенышем
Косуля с детенышем - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косуля с детенышем. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при выезде из резиденции встретил двух косуль, которые портили колхозные посевы, и высказался против убийства животных.
"Я на охоту не хожу, не могу убивать животных. Хотя я понимаю, что должен быть отстрел животных... Я вчера выехал за пределы резиденции: две косули такие маленькие посевы портят колхозные. Посмотрел на них, думаю, ну как такую красоту уничтожить можно или застрелить ради какого-то мяса? Совсем близко, посмотрели на меня (на квадроцикле был), отвернулись и своим делом занимаются", - сказал Лукашенко на встрече с руководителем Белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем.
Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
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В миреИгорь ШуневичАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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