https://ria.ru/20220603/kosmos-1792856394.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура - РИА Новости, 03.06.2022

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:35

2022-06-03T12:35

2022-06-03T14:08

космос - риа наука

земля

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с площадки №31 космодрома. Через несколько минут корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС. Он сделает два витка вокруг Земли, а весь путь до станции займет чуть более трех часов. Стыковка со станцией намечена на 16.02 мск. В космосе корабль должен пробыть 173 суток."Прогресс МС-20" привезет на стацию топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов. Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары наноспутников "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, а также 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".Пуск посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.

https://ria.ru/20220530/rogozin-1791859002.html

земля

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры старта ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур. 2022-06-03T12:35 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, земля, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия