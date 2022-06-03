https://ria.ru/20220603/kosmos-1792856394.html
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура - РИА Новости, 03.06.2022
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:35
2022-06-03T12:35
2022-06-03T14:08
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ркк "энергия"
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала с площадки №31 космодрома. Через несколько минут корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. Далее "Прогресс" самостоятельно продолжит свой путь к МКС. Он сделает два витка вокруг Земли, а весь путь до станции займет чуть более трех часов. Стыковка со станцией намечена на 16.02 мск. В космосе корабль должен пробыть 173 суток."Прогресс МС-20" привезет на стацию топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов. Кроме того, в "Прогрессе" находятся две пары наноспутников "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, а также 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".Пуск посвящен ДНР и ЛНР. На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.
https://ria.ru/20220530/rogozin-1791859002.html
земля
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Кадры старта ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Байконур
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур.
2022-06-03T12:35
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, земля, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:35 03.06.2022 (обновлено: 14:08 03.06.2022)
Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал к МКС с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-20" стартовала к МКС с Байконура