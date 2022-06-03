https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html
В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу
В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 03.06.2022
В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регионе, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:37
2022-06-03T14:37
2022-06-03T14:37
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ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регионе, сообщил вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.Он уточнил, что теперь не нужно больше проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде."Для всех нас снятие оставшихся ограничений - конец целой эпохи. Однако я хотел бы отметить, что жители региона старше 60 лет проявят заботу о себе, если продолжат носить маски. Все-таки эти люди остаются в группе риска", - добавил Бардалеев.Отмечается, что все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций "Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", а также санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, забайкальский край, александр осипов
В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу
Глава Забайкальского края Осипов подписал постановление об отмене антиковидных ограничений
ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регионе, сообщил вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.
"Все действующие антиковидные ограничения сняты в Забайкальском крае с 3 июня. Соответствующее постановление подписано главой региона. Теперь жители могут обходиться без ношения масок в общественных местах и транспорте", - цитирует пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья Бардалеева.
Он уточнил, что теперь не нужно больше проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде.
"Для всех нас снятие оставшихся ограничений - конец целой эпохи. Однако я хотел бы отметить, что жители региона старше 60 лет проявят заботу о себе, если продолжат носить маски. Все-таки эти люди остаются в группе риска", - добавил Бардалеев.
Отмечается, что все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций "Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", а также санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции".