https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792905269.html

В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу

В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 03.06.2022

В Забайкалье сняли все ограничения по коронавирусу

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регионе, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:37

2022-06-03T14:37

2022-06-03T14:37

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ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регионе, сообщил вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.Он уточнил, что теперь не нужно больше проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде."Для всех нас снятие оставшихся ограничений - конец целой эпохи. Однако я хотел бы отметить, что жители региона старше 60 лет проявят заботу о себе, если продолжат носить маски. Все-таки эти люди остаются в группе риска", - добавил Бардалеев.Отмечается, что все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций "Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон", а также санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции".

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

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Владимир Лаврентьев

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