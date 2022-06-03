https://ria.ru/20220603/knigi-1792911400.html

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в Москве

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в Москве - РИА Новости, 03.06.2022

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в Москве

Торжественное открытие VIII книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось на "Главной сцене" мероприятия. Участие в церемонии приняли советник президента РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:58

2022-06-03T14:58

2022-06-03T14:58

культура

книги

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россия

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новости культуры

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Торжественное открытие VIII книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось на "Главной сцене" мероприятия. Участие в церемонии приняли советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и председатель Ассоциации писателей и издателей (АСПИ) Сергей Шаргунов, передает корреспондент РИА Новости."Мы все каждый год ждем этого дня — дня открытия книжного фестиваля в сердце столицы, сердце нашей родины, на Красной площади. К чести организаторов нам удалось не пропустить ни одного года. В этом году подготовка фестиваля тоже шла напряженно, даже сегодня вот такие грозные тучи над нашими головами, но, видите, добро, очевидно, побеждает зло. Так должно быть и в большой литературе", — сказал Толстой в приветственном слове.Он также зачитал приветствие председателя правительства РФ Михаила Мишустина: "Многие годы этот яркий культурный, литературный праздник проходит в самом сердце нашей столицы. Сегодня Красная площадь вновь стала центром притяжения для всех, кто любит книгу, для кого она является смыслом жизни и путеводной звездой в мир знаний и впечатлений". Сергей Шаргунов отметил, что "литература и традиция чтения, любовь к словесности, внимание к чувствам и краскам — то, без чего нет нас и нашей страны". Он напомнил, что этот год проведения фестиваля также является годом множества юбилеев различных литературных легенд, и в рамках фестиваля будете проведено немало мероприятий в их честь.Также он подчеркнул, что АСПИ занялась "большим и важным делом" — переводом авторов, которые пишут на разных языках России, "чтобы калмыцкие, марийские, башкирские, якутские писатели звучали бы и на русском языке, и потом это могли бы читать везде в мире". "Поверьте, это очень яркая, интересная, талантливая литература, потому что наша страна, безусловно, многообразна, и наша словесность — тоже", — сказал Шаргунов.На торжественном открытии состоялся концерт Академического большого концертного оркестра имени Силантьева.Фестиваль, который продлится по 6 июня, будет включать в себя более 500 событий. Мероприятие состоится офлайн, а для его основных событий запланированы трансляции. Гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно на Красной площади с 2015 года ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами мероприятия.

https://ria.ru/20220602/knigi-1792661797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, что посмотреть , россия, михаил мишустин, александр пушкин, куда сходить , новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь"