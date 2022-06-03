https://ria.ru/20220603/knigi-1792630393.html

Биография Челентано, новый Сальников и книга молодости: что взять в отпуск

Биография Челентано, новый Сальников и книга молодости: что взять в отпуск - РИА Новости, 03.06.2022

Биография Челентано, новый Сальников и книга молодости: что взять в отпуск

Многие книжные новинки лета можно найти на фестивале "Красная площадь", который открывается сегодня. Рассказ племянника Челентано о знаменитом дяде, которого,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:38

анна старобинец

алексей сальников

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книги

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Многие книжные новинки лета можно найти на фестивале "Красная площадь", который открывается сегодня. Рассказ племянника Челентано о знаменитом дяде, которого, как оказалось, боялись политики, забавные заметки о путешествиях Ивлина Во, советы датского ученого, как продлить жизнь, городское фэнтези Алексея Сальникова и другие сюжеты — в обзоре РИА Новости. "Мой дядя Адриано", Бруно Перини Книга племянника Адриано Челентано о его дяде, с которым они были очень близки. В России культового итальянца знают прежде всего как певца и актера, но общественная деятельность и телевидение играли в его жизни не меньшую роль. "Есть мнение, что политикой пусть занимаются политики, а артисты должны развлекать народ, — отмечает Борис Барабанов, музыкальный журналист и обозреватель газеты "Коммерсант". — В книге другой посыл: политики боялись Челентано, Италия во многом зависела от него, когда он занимался своими большими телевизионными проектами на разных телеканалах. Его слово очень много весило не только на сцене, не только в кадре, но и в обществе"."Оккульттрегер", Алексей СальниковНовый роман известного современного прозаика написан в жанре городского фэнтези. "Сальников совершенствует свой стиль, искусно стирая границы между реальностью, фантасмагорией и вымыслом, — говорит Валерий Шабашов, автор старейшего книжного телеграм-канала books_reviews. — Писатель выстраивает сложную, но удивительно логичную мифологию повседневности, объясняя людские поступки вмешательством сверхъестественных сил. Это книга о причудливой реальности, всегда способной удивить, и одновременно о нашем быте, который мы привыкли не замечать"."Когда шагалось нам легко", Ивлин ВоКлассик британской литературы Ивлин Во делится воспоминаниями о многочисленных странствиях по миру. Он не только описывает места, в которых побывал, но и подмечает психологические особенности жителей Средиземноморья, Ближнего Востока, Африки, Бразилии, Гвианы, Абиссинии, обращая внимание на неловкое и смешное. "Фирменный ивлиновский взгляд на стремительно, пусть и не всегда ощутимо, изменяющуюся эпоху, которая еще думает, что будет длиться вечно со своей колониальной роскошью, но уже обречена", — поясняет Александр Гузман, переводчик, ведущий литературный редактор ИД "Азбука". "Мистер Уайлдер и я", Джонатан КоуПортрет культового режиссера второй половины XX века Билли Уайлдера на фоне томного лета, светских вечеринок, восхитительных кинодив и страстных поклонниц. Среди них — юная афинянка Калиста, которая отправляется на остров, превращенный в съемочную площадку. Мир кинематографа глазами уставшего от жизни голливудского мэтра и его экзальтированной помощницы, влюбляющейся в босса. "В романе соединились вымысел и документалистика, литературная игра и киносценарий, солнечная греческая идиллия конца прошлого столетия и берлинский нуар времен созревшего гитлеризма, наивная простодушная молодость и саркастично-горькая старость, — рассказывает главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков. — Повествование, абсолютно завораживающее простотой, нежностью, беззлобной иронией"."Дом волчиц", Элоди ХарперПервая книга цикла о женщинах античности. Автор — известная британская журналистка и ведущая телеканала ITV News. "Дом волчиц" — о древнеримской рабыне Амаре. "Каково это: жить в постоянном подчинении, с самым низким социальным статусом, — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК "ЛитРес". — Роман прекрасно ложится в серию книг о сильных героинях, которые стремятся взять судьбу в свои руки. Поднимает тему социального неравенства, но с уклоном в женскую проблематику".Колоритно описаны и древние Помпеи — за пять лет до извержения Везувия город живет пышными пирами и гладиаторскими боями. "Кто такая Мод Диксон?", Александра ЭндрюсГлавная героиня Флоренс Дэрроу, работающая за гроши помощником редактора и мечтающая о карьере писательницы, неожиданно получает приглашение от таинственной Мод Диксон. Такой шанс все изменить упускать нельзя. "Кто такая Мод Диксон?" — мастерски написанный психологический триллер о творческих амбициях, темных гранях таланта и о том, как далеко может зайти человек в стремлении к той жизни, о которой всегда мечтал", — говорит Екатерина Колябина, PR-менеджер ИД "Синдбад"."Лисьи Броды", Анна Старобинец Книга для поклонников мистического реализма. Советско-китайская граница после Второй мировой войны. Бывший заключенный Максим Кронин бежит с уранового рудника и попадает в селение Лисьи Броды, где уже много лет живут старообрядцы и лисицы-оборотни."Кронин оказывается в центре хитросплетения многих событий, — объясняет шеф-редактор ИД "РИПОЛ классик" Татьяна Соловьева. — На него охотятся менталисты, которые вмешались в его сознание, он вспомнил о любви своей жизни, обнаружил подпольную лабораторию, где японцы ставили дикие эксперименты над людьми, встретил девушку, наделенную редким магическим даром"."Загадки нестареющий медузы", Никлас Брендборг Молекулярный биолог Никлас Брендборг собрал все достижения науки, помогающие продлить молодость и жизнь. "Датский ученый рассказывает об аутофагии, плюрипотентных стволовых клетках (какими они были в утробе), наших генах, ответственных за старение, и многом другом, — говорит нон-фикшен-редактор ГК "ЛитРес" Елена Тарасова. — Увлекательный отчет о том, по какому пути пойдет наука в ближайшее десятилетие". Автор дает советы, которые помогут увеличить шансы на долгую, здоровую жизнь."Сердце бури", Хилари МантелПервый исторический роман лауреата Букеровской премии Хилари Мантел — Великая французская революция глазами тех, кто ее делал. Кстати, Букером Мантел отметили за книги о главном идеологе Реформации в Англии Томасе Кромвеле — видимо, бунтари ей по душе. "Академическим трудам по истории часто не хватает беллетристической легкости, а историческим романам — научной базы, — отмечает Валерий Шабашов, автор books_reviews. — Книги Мантел стали феноменом: в них сочетается и то и другое. У читателя складывается ощущение, что автор жил в то время и описывает события в режиме live"."Вишни", Кэрри Галлаш, Сара ЭктонДетское издание с красивыми картинками понравится и родителям. В ожидании спелых плодов герои "Вишни" не теряют время зря: загадывают желания, поймав божью коровку, запускают воздушного змея, едят мороженое и рассматривают звезды. "Идеальная история для весенне-летнего чтения, — считает Ольга Явич, художественный редактор ИД "Поляндрия". — Не только напомнит о ценности времени, проведенного с родными, но и вдохновит на создание собственных семейных традиций".

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

анна старобинец, алексей сальников, помпеи, литрес, книги, что почитать