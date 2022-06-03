08:00 03.06.2022 (обновлено: 08:38 03.06.2022)
Биография Челентано, новый Сальников и книга молодости: что взять в отпуск
© Иллюстрация РИА Новости . Юлия СтепановаКнижные новинки
© Иллюстрация РИА Новости . Юлия Степанова
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Многие книжные новинки лета можно найти на фестивале "Красная площадь", который открывается сегодня. Рассказ племянника Челентано о знаменитом дяде, которого, как оказалось, боялись политики, забавные заметки о путешествиях Ивлина Во, советы датского ученого, как продлить жизнь, городское фэнтези Алексея Сальникова и другие сюжеты — в обзоре РИА Новости.
"Мой дядя Адриано", Бруно Перини
© Издательство "Городец"Обложка книги "Мой дядя Адриано"
© Издательство "Городец"
Обложка книги "Мой дядя Адриано"
Книга племянника Адриано Челентано о его дяде, с которым они были очень близки. В России культового итальянца знают прежде всего как певца и актера, но общественная деятельность и телевидение играли в его жизни не меньшую роль.
"Есть мнение, что политикой пусть занимаются политики, а артисты должны развлекать народ, — отмечает Борис Барабанов, музыкальный журналист и обозреватель газеты "Коммерсант". — В книге другой посыл: политики боялись Челентано, Италия во многом зависела от него, когда он занимался своими большими телевизионными проектами на разных телеканалах. Его слово очень много весило не только на сцене, не только в кадре, но и в обществе".
"Оккульттрегер", Алексей Сальников
© Издательство " АСТ; Редакция Елены Шубиной"Обложка книги "Оккульттрегер"
© Издательство " АСТ; Редакция Елены Шубиной"
Обложка книги "Оккульттрегер"
Новый роман известного современного прозаика написан в жанре городского фэнтези. "Сальников совершенствует свой стиль, искусно стирая границы между реальностью, фантасмагорией и вымыслом, — говорит Валерий Шабашов, автор старейшего книжного телеграм-канала books_reviews. — Писатель выстраивает сложную, но удивительно логичную мифологию повседневности, объясняя людские поступки вмешательством сверхъестественных сил. Это книга о причудливой реальности, всегда способной удивить, и одновременно о нашем быте, который мы привыкли не замечать".
"Когда шагалось нам легко", Ивлин Во
© Издательство "КоЛибри; Азбука-Аттикус"Обложка книги "Когда шагалось нам легко. Жизнь в пяти путешествиях"
© Издательство "КоЛибри; Азбука-Аттикус"
Обложка книги "Когда шагалось нам легко. Жизнь в пяти путешествиях"
Классик британской литературы Ивлин Во делится воспоминаниями о многочисленных странствиях по миру. Он не только описывает места, в которых побывал, но и подмечает психологические особенности жителей Средиземноморья, Ближнего Востока, Африки, Бразилии, Гвианы, Абиссинии, обращая внимание на неловкое и смешное.
"Фирменный ивлиновский взгляд на стремительно, пусть и не всегда ощутимо, изменяющуюся эпоху, которая еще думает, что будет длиться вечно со своей колониальной роскошью, но уже обречена", — поясняет Александр Гузман, переводчик, ведущий литературный редактор ИД "Азбука".
"Мистер Уайлдер и я", Джонатан Коу
© Издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Мистер Уайлдер и я"
© Издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Мистер Уайлдер и я"
Портрет культового режиссера второй половины XX века Билли Уайлдера на фоне томного лета, светских вечеринок, восхитительных кинодив и страстных поклонниц. Среди них — юная афинянка Калиста, которая отправляется на остров, превращенный в съемочную площадку. Мир кинематографа глазами уставшего от жизни голливудского мэтра и его экзальтированной помощницы, влюбляющейся в босса.
"В романе соединились вымысел и документалистика, литературная игра и киносценарий, солнечная греческая идиллия конца прошлого столетия и берлинский нуар времен созревшего гитлеризма, наивная простодушная молодость и саркастично-горькая старость, — рассказывает главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков. — Повествование, абсолютно завораживающее простотой, нежностью, беззлобной иронией".
"Дом волчиц", Элоди Харпер
© Издательство " Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Дом волчиц"
© Издательство " Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Дом волчиц"
Первая книга цикла о женщинах античности. Автор — известная британская журналистка и ведущая телеканала ITV News.
"Дом волчиц" — о древнеримской рабыне Амаре. "Каково это: жить в постоянном подчинении, с самым низким социальным статусом, — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК "ЛитРес". — Роман прекрасно ложится в серию книг о сильных героинях, которые стремятся взять судьбу в свои руки. Поднимает тему социального неравенства, но с уклоном в женскую проблематику".
Колоритно описаны и древние Помпеи — за пять лет до извержения Везувия город живет пышными пирами и гладиаторскими боями.
"Кто такая Мод Диксон?", Александра Эндрюс
© Издательство "Синдбад"Обложка книги "Кто такая Мод Диксон?"
© Издательство "Синдбад"
Обложка книги "Кто такая Мод Диксон?"
Главная героиня Флоренс Дэрроу, работающая за гроши помощником редактора и мечтающая о карьере писательницы, неожиданно получает приглашение от таинственной Мод Диксон. Такой шанс все изменить упускать нельзя.
"Кто такая Мод Диксон?" — мастерски написанный психологический триллер о творческих амбициях, темных гранях таланта и о том, как далеко может зайти человек в стремлении к той жизни, о которой всегда мечтал", — говорит Екатерина Колябина, PR-менеджер ИД "Синдбад".
"Лисьи Броды", Анна Старобинец
© Издательство "Рипол-Классик"Обложка книги "Лисьи Броды"
© Издательство "Рипол-Классик"
Обложка книги "Лисьи Броды"
Книга для поклонников мистического реализма. Советско-китайская граница после Второй мировой войны. Бывший заключенный Максим Кронин бежит с уранового рудника и попадает в селение Лисьи Броды, где уже много лет живут старообрядцы и лисицы-оборотни.
"Кронин оказывается в центре хитросплетения многих событий, — объясняет шеф-редактор ИД "РИПОЛ классик" Татьяна Соловьева. — На него охотятся менталисты, которые вмешались в его сознание, он вспомнил о любви своей жизни, обнаружил подпольную лабораторию, где японцы ставили дикие эксперименты над людьми, встретил девушку, наделенную редким магическим даром".
"Загадки нестареющий медузы", Никлас Брендборг
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Загадка нестареющей медузы. Секреты природы и достижения науки, которые помогут приблизиться к вечной жизни"
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Загадка нестареющей медузы. Секреты природы и достижения науки, которые помогут приблизиться к вечной жизни"
Молекулярный биолог Никлас Брендборг собрал все достижения науки, помогающие продлить молодость и жизнь.
"Датский ученый рассказывает об аутофагии, плюрипотентных стволовых клетках (какими они были в утробе), наших генах, ответственных за старение, и многом другом, — говорит нон-фикшен-редактор ГК "ЛитРес" Елена Тарасова. — Увлекательный отчет о том, по какому пути пойдет наука в ближайшее десятилетие".
Автор дает советы, которые помогут увеличить шансы на долгую, здоровую жизнь.
"Сердце бури", Хилари Мантел
© Издательство "Азбука; Азбука-Аттикус"Обложка книги "Сердце бури"
© Издательство "Азбука; Азбука-Аттикус"
Обложка книги "Сердце бури"
Первый исторический роман лауреата Букеровской премии Хилари Мантел — Великая французская революция глазами тех, кто ее делал. Кстати, Букером Мантел отметили за книги о главном идеологе Реформации в Англии Томасе Кромвеле — видимо, бунтари ей по душе.
"Академическим трудам по истории часто не хватает беллетристической легкости, а историческим романам — научной базы, — отмечает Валерий Шабашов, автор books_reviews. — Книги Мантел стали феноменом: в них сочетается и то и другое. У читателя складывается ощущение, что автор жил в то время и описывает события в режиме live".
"Вишни", Кэрри Галлаш, Сара Эктон
© Издательство " Поляндрия Принт"Обложка книги "Вишни"
© Издательство " Поляндрия Принт"
Обложка книги "Вишни"
Детское издание с красивыми картинками понравится и родителям. В ожидании спелых плодов герои "Вишни" не теряют время зря: загадывают желания, поймав божью коровку, запускают воздушного змея, едят мороженое и рассматривают звезды. "Идеальная история для весенне-летнего чтения, — считает Ольга Явич, художественный редактор ИД "Поляндрия". — Не только напомнит о ценности времени, проведенного с родными, но и вдохновит на создание собственных семейных традиций".