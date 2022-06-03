https://ria.ru/20220603/kitay-1792810274.html

Эксперт предупредил о возможности мощного удара КНР в случае провокаций США

Эксперт предупредил о возможности мощного удара КНР в случае провокаций США - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт предупредил о возможности мощного удара КНР в случае провокаций США

Китай для защиты своего суверенитета всегда готов дать отпор в ответ на постоянные провокации США и Тайваня, и чем сильнее будут провокации, тем решительнее... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:41

2022-06-03T10:41

2022-06-03T10:41

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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай для защиты своего суверенитета всегда готов дать отпор в ответ на постоянные провокации США и Тайваня, и чем сильнее будут провокации, тем решительнее будет контрудар китайской армии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", глава исследовательского департамента национального института стратегических исследований Университета Цинхуа Цянь Фэн.Народно-освободительная армия Китая на фоне недавних заявлений руководства США о возможности поддержки Тайваня в случае военного конфликта с материком и визита на остров американского сенатора, в последний месяц три раза проводила учения и патрулирование вблизи Тайваньского пролива, что, согласно заявлению оборонного ведомства страны, стало необходимой мерой на фоне сговора Вашингтона и Тайбэя."В последнее время Народно-освободительная армия Китая провела множество различных учений, патрулирований и маневров вблизи Тайваня, которые были организованы в ответ на частые в последнее время ошибочные сигналы со стороны США по тайваньскому вопросу", - указал аналитик.Он отметил, что в последнее время США по тайваньскому вопросу говорили одно, а делали другое, Белый дом и Конгресс США неоднократно допускали провокации, применяя различные приемы, чтобы "раскачать" обстановку в Тайваньском проливе, постоянно пытаясь затруднить решение тайваньского вопроса для Пекина и гарантировать, что Тайвань будет оставаться "козырем" Вашингтона в стратегическом соперничестве с Пекином."Китай твердо настаивает на мирном воссоединении, но он никогда не давал обещаний отказаться от использования военной силы для сдерживания вмешивающихся внешних сил и сторонников независимости Тайваня", - заявил Цянь Фэн, отвечая на вопрос о том, готов ли Пекин к решению тайваньского вопроса военными средствами.Он подчеркнул, что, "сталкиваясь с постоянными провокациями со стороны США и Тайваня, Китай, несомненно, может дать отпор, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность"."Грохот орудий, использованных НОАК во время всех недавних учений, должен стать серьезным предупреждением для США и Тайваня, что вооруженные силы Китая всегда начеку и сохраняют состояние повышенной боевой готовности, что подобные приемы, направленные на то, чтобы воспрепятствовать полному воссоединению Китая, обречены на провал", - полагает эксперт.Цянь Фэн также указал, что в вашингтонских кругах любой, кто знаком с историей и стратегией, должен понимать, что китайские военные никогда не ведут неподготовленных сражений, "можно предположить, что чем сильнее будут провокации со стороны США и Тайваня, тем более решительным будет контрудар Народно-освободительной армии Китая, и она продолжит целенаправленно наращивать собственную обороноспособность".Аналитик добавил, что армия Китая для подготовки к вооруженной борьбе, направленной на сдерживание и разгром любых вмешивающихся внешних сил, относится к каждой провокации со стороны США и Тайваня как к возможности тренировать свои войска, чтобы тайваньские власти осознали, что чем больше им придется сражаться, тем большую цену придется заплатить.Он также отметил, что китайская армия для этих целей может проводить больше совместных военных учений в районе Тайваньского пролива, увеличить частоту учений и патрулирования с использованием военно-морских и военно-воздушных сил, а также превратить воздушное пространство в районе Тайваньского пролива в полигон для будущих реальных боевых действий.По его словам, исторически сложилось так, что США повернут назад и серьезно задумаются над некоторыми вещами только тогда, когда столкнутся с серьезным противостоянием и не смогут получить свою выгоду."Если постоянно нарушать "красные линии" крупной страны по ключевым вопросам, попирать ее важнейшие интересы по самым чувствительным вопросам и не прекращать, услышав предупреждение, то что будет дальше? Разве мало уроков в этом плане? Если кто-то прикидывается дурачком, то в конечном итоге его заставят понять одну истину: когда играешь с огнем, непременно обожжешься сам", - подчеркнул он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220602/tayvan-1792588216.html

https://ria.ru/20220601/tayvan-1792433954.html

https://ria.ru/20220525/ucheniya-1790531273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/bayden-1790169316.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, конгресс сша, народно-освободительная армия китая