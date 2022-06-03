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Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский - РИА Новости, 03.06.2022
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Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский
Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский - РИА Новости, 03.06.2022
Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский
Основоположник сосудистой хирургии и ангиологии в России, всемирно известный врач Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:39
2022-06-03T16:59
происшествия
здоровье - общество
нии хирургии имени вишневского
российская академия наук
наука
россия
ссср
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основоположник сосудистой хирургии и ангиологии в России, всемирно известный врач Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.По его словам, Покровский был абсолютно смелым хирургом, который вместе с помощниками-анестезиологами брался за сложные операции и был "мануально подготовлен блестяще"."Часть операций, которые Анатолий Владимирович внедрил в нашей стране, так и называются — "по методу Покровского", — добавил он.Академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, а также избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.Анатолий Владимирович Покровский родился 21 ноября 1930 года в Минске. В 1954 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Основал современную российскую школу сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца.Покровский написал 720 научных трудов и 16 монографий. Он создал первое в России издание "Клиническая ангиология", ставшее основным учебным пособием по этой проблеме.Лауреат Государственных премии СССР (1975) и Российской Федерации (2002), премии правительства России (2004). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2020), III (2005) и IV (2000) степеней.В Центре имени Вишневского ежегодно проводятся международные конференции в честь академика Покровского. В этом году мероприятие начнется с минуты молчания и будет посвящено памяти великого хирурга.
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происшествия, здоровье - общество, нии хирургии имени вишневского, российская академия наук, наука, россия, ссср
14:39 03.06.2022 (обновлено: 16:59 03.06.2022)
 
Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский

Основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни

© Фото : НМИЦ хирургии им. А. В. ВишневскогоАкадемик РАН, доктор медицинских наук Анатолий Покровский
Академик РАН, доктор медицинских наук Анатолий Покровский - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского
Академик РАН, доктор медицинских наук Анатолий Покровский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основоположник сосудистой хирургии и ангиологии в России, всемирно известный врач Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.

"Это без преувеличения патриарх нашей сосудистой хирургии. Он один из первых в стране выполнил операцию коронарного шунтирования, хирургическое лечение аневризмы аорты", — рассказал директор центра Амиран Ревишвили.

По его словам, Покровский был абсолютно смелым хирургом, который вместе с помощниками-анестезиологами брался за сложные операции и был "мануально подготовлен блестяще".
"Часть операций, которые Анатолий Владимирович внедрил в нашей стране, так и называются — "по методу Покровского", — добавил он.
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Академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, а также избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.
Анатолий Владимирович Покровский родился 21 ноября 1930 года в Минске. В 1954 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Основал современную российскую школу сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца.
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Покровский написал 720 научных трудов и 16 монографий. Он создал первое в России издание "Клиническая ангиология", ставшее основным учебным пособием по этой проблеме.
Лауреат Государственных премии СССР (1975) и Российской Федерации (2002), премии правительства России (2004). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2020), III (2005) и IV (2000) степеней.
В Центре имени Вишневского ежегодно проводятся международные конференции в честь академика Покровского. В этом году мероприятие начнется с минуты молчания и будет посвящено памяти великого хирурга.
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