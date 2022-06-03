https://ria.ru/20220603/khirurgiya-1792906179.html

Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский

Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский - РИА Новости, 03.06.2022

Умер основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский

Основоположник сосудистой хирургии и ангиологии в России, всемирно известный врач Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:39

2022-06-03T14:39

2022-06-03T16:59

происшествия

здоровье - общество

нии хирургии имени вишневского

российская академия наук

наука

россия

ссср

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Основоположник сосудистой хирургии и ангиологии в России, всемирно известный врач Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.По его словам, Покровский был абсолютно смелым хирургом, который вместе с помощниками-анестезиологами брался за сложные операции и был "мануально подготовлен блестяще"."Часть операций, которые Анатолий Владимирович внедрил в нашей стране, так и называются — "по методу Покровского", — добавил он.Академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, а также избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.Анатолий Владимирович Покровский родился 21 ноября 1930 года в Минске. В 1954 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Основал современную российскую школу сосудистой хирургии. Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца.Покровский написал 720 научных трудов и 16 монографий. Он создал первое в России издание "Клиническая ангиология", ставшее основным учебным пособием по этой проблеме.Лауреат Государственных премии СССР (1975) и Российской Федерации (2002), премии правительства России (2004). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2020), III (2005) и IV (2000) степеней.В Центре имени Вишневского ежегодно проводятся международные конференции в честь академика Покровского. В этом году мероприятие начнется с минуты молчания и будет посвящено памяти великого хирурга.

https://ria.ru/20200929/serdtse-1577921079.html

https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html

https://ria.ru/20220106/serdtse-1766694290.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, нии хирургии имени вишневского, российская академия наук, наука, россия, ссср