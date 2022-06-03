https://ria.ru/20220603/kherson-1793051438.html

На окраинах Херсона прогремели три взрыва

На окраинах Херсона прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.06.2022

На окраинах Херсона прогремели три взрыва

Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:20

2022-06-03T21:20

2022-06-03T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

херсонская область

украина

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей пока не приводится.Ранее Киев предпринял несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области, но, по словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, все они провалились.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, херсонская область , украина, кирилл стремоусов