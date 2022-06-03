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На окраинах Херсона прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/kherson-1793051438.html
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
На окраинах Херсона прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.06.2022
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:20
2022-06-03T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей пока не приводится.Ранее Киев предпринял несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области, но, по словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, все они провалились.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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херсонская область
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в мире, владимир путин, херсонская область , украина, кирилл стремоусов
21:20 03.06.2022 (обновлено: 22:13 03.06.2022)
 
На окраинах Херсона прогремели три взрыва

На окраинах Херсона прогремели три взрыва, в небе сработали российские системы ПВО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей пока не приводится.
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Ранее Киев предпринял несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области, но, по словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, все они провалились.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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