https://ria.ru/20220603/kherson-1793051438.html
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
На окраинах Херсона прогремели три взрыва - РИА Новости, 03.06.2022
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:20
2022-06-03T21:20
2022-06-03T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские противовоздушные системы обороны сработали в небе над окраинами Херсона, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что было слышно три взрыва, из них два сильных. Других подробностей пока не приводится.Ранее Киев предпринял несколько попыток прорвать оборону и вторгнуться на территорию Херсонской области, но, по словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, все они провалились.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, херсонская область , украина, кирилл стремоусов
21:20 03.06.2022 (обновлено: 22:13 03.06.2022)
На окраинах Херсона прогремели три взрыва
На окраинах Херсона прогремели три взрыва, в небе сработали российские системы ПВО