https://ria.ru/20220603/khabirov-1792991421.html

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе в 2023 году

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе в 2023 году - РИА Новости, 03.06.2022

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе в 2023 году

Форум регионов России и Белоруссии в 2023 году состоится в Уфе, Совет Федерации подтвердил его проведение, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:32

2022-06-03T17:32

2022-06-03T17:33

валентина матвиенко

россия

белоруссия

уфа

совет федерации рф

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УФА, 3 июн – РИА Новости. Форум регионов России и Белоруссии в 2023 году состоится в Уфе, Совет Федерации подтвердил его проведение, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.Со 2 по 4 июня в башкирском городе Сибае проходит IV всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2022", в котором участвуют 1,5 тысячи российских и иностранных гостей.Хабиров на пленарном заседании в рамках инвестсабантуя рассказал, что в мае обратился к председателю Совфеда Валентине Матвиенко с предложением провести юбилейный десятый форум регионов России и Белоруссии в Уфе."Получил я подтверждение, Валентина Ивановна наше предложение приняла. В 2023 году форум, укрепляющий сотрудничество между двумя государствами - Россией и Белоруссией, пройдет в Уфе", - заявил он.Форум регионов Белоруссии и России в этом году пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля.

https://ria.ru/20220522/valyuta-1789975960.html

https://ria.ru/20220530/blagosostoyanie-1791621383.html

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валентина матвиенко, россия, белоруссия, уфа, совет федерации рф