https://ria.ru/20220603/karta-1793059810.html

Нижегородцы первыми в России опробуют виртуальные социальные карты

Нижегородцы первыми в России опробуют виртуальные социальные карты - РИА Новости, 03.06.2022

Нижегородцы первыми в России опробуют виртуальные социальные карты

Жители Нижегородской области смогут первыми в стране опробовать виртуальные карты для получения мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:52

2022-06-03T22:52

2022-06-03T22:52

технологии

глеб никитин

россия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Жители Нижегородской области смогут первыми в стране опробовать виртуальные карты для получения мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение о запуске тестирования цифровой карты между Минцифры России и правительством Нижегородской области было подписано на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)."Запуск тестового сервиса поможет пользователям получать льготные услуги сразу, используя только одну цифровую карту. Например, оплата по виртуальной социальной карте проезда для определенной категории населения будет бесплатной. Использование виртуальной социальной карты станет возможным с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Проверка назначенных льгот будет осуществляться через ЕГИССО и региональные реестры льготников", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он рассказал, что сейчас льготная категория граждан должна предъявлять документ, подтверждающий право на льготу при оплате проезда. При наличии виртуальной карты дополнительных документов не потребуется. "Те же принципы будут действовать и при оплате питания в школах. Мы должны начать тестирование уже осенью этого года", - добавил Никитин.В рамках соглашения будет организовано непрерывное тестирование оборудования на выбранном городском общественном транспорте до 1 декабря 2022 года. Запуск в промышленную эксплуатацию может начаться при успешном тестировании уже через два месяца.Функционал виртуальной карты появится в том числе на портале "Карта жителя Нижегородской области", где уже успешно реализованы функции по предоставлению скидок, бонусов для пользователей, а также ряд других полезных цифровых сервисов.Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходила в Нижнем Новгороде с 1 по 3 июня. "ЦИПР" — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20220603/mintsifry-1793059422.html

https://ria.ru/20220601/konferentsiya-1792381611.html

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нижегородская область

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технологии, глеб никитин, россия, нижегородская область, нижний новгород