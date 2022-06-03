https://ria.ru/20220603/kanada-1793060129.html

Дипломат: Канада будет удерживать российский самолет до конца спецоперации

Дипломат: Канада будет удерживать российский самолет до конца спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022

Дипломат: Канада будет удерживать российский самолет до конца спецоперации

Власти Канады дали понять, что намерены удерживать российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" как минимум до конца боевых действий на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-03T22:57

2022-06-03T22:57

2022-06-04T10:24

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ВАШИНГТОН, 3 июня — РИА Новости. Власти Канады дали понять, что намерены удерживать российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" как минимум до конца боевых действий на Украине, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России Владимир Проскуряков.Самолету компании "Волга — Днепр", который 27 февраля доставил партию коронавирусных тестов из Китая, было отказано в вылете из Канады, в тот же день закрывшей свое воздушное пространство для российской авиации."Нам МИД Канады со ссылкой на Минтранс и в целом позицию федерального правительства ответили жестким отказом. То есть в принципе заявили просто, что этот вопрос не обсуждается и самолет останется как минимум до, как они сказали, "конца военной операции России на Украине". Мы писали ноты, официальные обращения, с МИД Канады общались неоднократно, но вот такой был результат", — сообщил собеседник агентства.Компания-владелец после этого приняла решение законсервировать самолет на стоянке в аэропорту Торонто и вернула экипаж на родину."Мы оказали содействие вместе с нашим генконсульством в Торонто экипажу с тем, чтобы он мог вернуться в Россию. Причем это не удалось сделать за один раз. В течение двух недель двумя группами все члены экипажа вернулись на родину. Это были все российские граждане. Никакой дискриминации или прессинга со стороны канадских властей на них не оказывалось. Они спокойно проживали в гостинице и потом вылетели. Все они дома. Их права были соблюдены, мы были с ними все время на связи", — сказал Проскуряков.Дипломаты, по его словам, постоянно отслеживают судьбу самолета и находятся в контакте с руководством аэропорта. "По последнему общению, около двух недель назад, мы сверяли статус — самолет по сути запаркован и законсервирован", — сообщил собеседник агентства.Аэропорт начал начислять штрафы за стоянку самолета, которые, по мнению российской стороны, должны оплачивать канадские власти."Мы этот вопрос заранее ставили перед МИД Канады, пытались прояснить — они, по сути, арестовали наш самолет, это их действия, — кто будет нести сопутствующие расходы за парковку, если самолет надо будет переставить или перегнать, как будут технически решаться вопросы, если его расконсервировать, заправить", — сказал Проскуряков."МИД Канады, по сути, развел руками. Они дали понять , что ситуация для них новая, что они никогда с таким не сталкивались и сами не понимают глубины урегулирования вот этих правовых и административно-технических вопросов. Все делалось с колес, кто будет нести ответственность, расходы, совершенно непонятно. Но, с нашей точки зрения, если они совершили такое недружественное действие, то должны нести ответственность по расходам и по сохранности воздушного судна", — добавил он.Проскуряков утверждает, что, задержав самолет, власти Канады нарушили "собственные трактовки санкционного законодательства, только для того, чтобы сделать российской фирме больнее"."Наш перевозчик выполнял заказ между правительством Канады и китайцами, работал в интересах федерального правительства Канады. Его заземлили, дали ему влететь, но не дали вылететь, несмотря на то что в канадском санкционном законодательстве есть оговорка, что не могут подвергаться рестрикциям те, кто выполняет контракты, заключенные до вступления в силу санкционных ограничений", — пояснил советник-посланник.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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