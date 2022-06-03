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"КамАЗ" хочет продавать беспилотные горные самосвалы в страны БРИКС и СНГ - РИА Новости, 03.06.2022
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"КамАЗ" хочет продавать беспилотные горные самосвалы в страны БРИКС и СНГ
"КамАЗ" хочет продавать беспилотные горные самосвалы в страны БРИКС и СНГ - РИА Новости, 03.06.2022
"КамАЗ" хочет продавать беспилотные горные самосвалы в страны БРИКС и СНГ
"КамАЗ" планирует выйти на экспортные рынки стран БРИКС и СНГ со своим новым продуктом - беспилотными горными самосвалами, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:41
2022-06-03T18:46
экономика
технологии
сергей когогин
россия
вьетнам
казахстан
ростех
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "КамАЗ" планирует выйти на экспортные рынки стран БРИКС и СНГ со своим новым продуктом - беспилотными горными самосвалами, говорится в сообщении автопроизводителя.В компании уточнили, что "КамАЗ" и ГК "Цифра" в рамках конференции ЦИПР-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому планируется дополнить роботизированные горные самосвалы отечественной системой диспетчеризации автономной техники, что станет последним этапом работ перед запуском первых российских автономных карьерных самосвалов "КамАЗ" на горных предприятиях.Кроме того, стороны договорились обмениваться опытом для наращивания компетенций и с точки зрения эксплуатации автономной техники, и с точки зрения управления производством. "У нас формируется конкурентоспособный продукт, спрос на который будет только расти. Мы намерены и дальше развивать это перспективное направление и будем расширять предложения беспилотной техники на другие отрасли", – прокомментировал гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин."К концу года у нас будет адаптированная под самосвалы "КамАЗ" и протестированная система управления горным производством, которая позволяет эффективно управлять парком автономной техники на предприятии. После ее интеграции "КамАЗы" будут развернуты в полевых условиях потенциальных заказчиков, где мы будем "обкатывать" надежность и эффективность наших технологий", – добавил гендиректор ГК "Цифра" Игорь Богачев."КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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экономика, технологии, сергей когогин, россия, вьетнам, казахстан, ростех
18:41 03.06.2022 (обновлено: 18:46 03.06.2022)
 
"КамАЗ" хочет продавать беспилотные горные самосвалы в страны БРИКС и СНГ

"КамАЗ" планирует выйти на экспортные рынки стран БРИКС и СНГ с беспилотными самосвалами

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль "КАМАЗ"
Автомобиль КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль "КАМАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "КамАЗ" планирует выйти на экспортные рынки стран БРИКС и СНГ со своим новым продуктом - беспилотными горными самосвалами, говорится в сообщении автопроизводителя.
В компании уточнили, что "КамАЗ" и ГК "Цифра" в рамках конференции ЦИПР-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому планируется дополнить роботизированные горные самосвалы отечественной системой диспетчеризации автономной техники, что станет последним этапом работ перед запуском первых российских автономных карьерных самосвалов "КамАЗ" на горных предприятиях.
"Компании намерены продвигать беспилотные технологии на внутреннем рынке, а также выйти на рынки стран БРИКС и СНГ, которые уже проявили интерес к горным российским беспилотникам. Несколько предприятий угольной отрасли уже выразили свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуатации большегрузных карьерных самосвалов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны договорились обмениваться опытом для наращивания компетенций и с точки зрения эксплуатации автономной техники, и с точки зрения управления производством. "У нас формируется конкурентоспособный продукт, спрос на который будет только расти. Мы намерены и дальше развивать это перспективное направление и будем расширять предложения беспилотной техники на другие отрасли", – прокомментировал гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.
"К концу года у нас будет адаптированная под самосвалы "КамАЗ" и протестированная система управления горным производством, которая позволяет эффективно управлять парком автономной техники на предприятии. После ее интеграции "КамАЗы" будут развернуты в полевых условиях потенциальных заказчиков, где мы будем "обкатывать" надежность и эффективность наших технологий", – добавил гендиректор ГК "Цифра" Игорь Богачев.
Скриншот объявления о продаже автомобиля УАЗ в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
15:55
УАЗ и КамАЗ попали в санкционный список Евросоюза
"КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
 
ЭкономикаТехнологииСергей КогогинРоссияВьетнамКазахстанРостех
 
 
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