https://ria.ru/20220603/iskusstvo-1792808313.html

Работы современных художников показали на выставке Cosmoscow

Работы современных художников показали на выставке Cosmoscow - РИА Новости, 03.06.2022

Работы современных художников показали на выставке Cosmoscow

Фонд ярмарки современного искусства Cosmoscow открыл предакуционую выставку и объявил победителей ежегодных программ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:52

2022-06-03T10:52

2022-06-03T10:52

cosmoscow

эрмитаж (музей)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фонд ярмарки современного искусства Cosmoscow открыл предакуционую выставку и объявил победителей ежегодных программ.Экспозиция расположилась в Доме творчества Переделкино. Здесь представлены более 20 лотов девятого Благотворительного аукциона. Торги пройдут 5 июня, до этого все желающие смогут посмотреть работы Марии Агуреевой, Александра Гронского, Миши Гудвина, Кирилла Манчунского, арт-группы "Провмыза" и других.Отдельно выставлены специальные лоты, которые для торгов предоставили ДТ Переделкино и Diana Vishneva Foundation.По результатам благотворительного аукциона средства будут в равных долях распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых работ, закупку в коллекции музеев и образовательные программы), а также студией "Новые городские художники", которая поддерживает художников с особой ментальностью.На открытии выставки также назвали лауреатов ежегодных программ Фонда.Главная цель программы "Художник года" — поддержка свободного творчества.Победивший в этом году концептуалист Валерий Чтак сможет реализовать новый проект, который будет представлен на ярмарке Cosmoscow осенью.Художественная институция в Новосибирске ЦК19, награжденная в своей номинации, получит финансирование на проект в рамках ярмарки.Победивший в категории "Музей года", Эрмитаж покажет спецпроект на ярмарке и организует дискуссионную программу.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

cosmoscow, эрмитаж (музей), музеи, искусство, новости культуры