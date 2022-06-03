Работы современных художников показали на выставке Cosmoscow
Работы современных мастеров представили на предаукционной выставке Cosmoscow в Переделкино
© Фото : пресс-служба Фонда CosmoscowЭкспонаты выставки Фонда Cosmoscow
© Фото : пресс-служба Фонда Cosmoscow
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фонд ярмарки современного искусства Cosmoscow открыл предакуционую выставку и объявил победителей ежегодных программ.
Экспозиция расположилась в Доме творчества Переделкино. Здесь представлены более 20 лотов девятого Благотворительного аукциона. Торги пройдут 5 июня, до этого все желающие смогут посмотреть работы Марии Агуреевой, Александра Гронского, Миши Гудвина, Кирилла Манчунского, арт-группы "Провмыза" и других.
Отдельно выставлены специальные лоты, которые для торгов предоставили ДТ Переделкино и Diana Vishneva Foundation.
"Представляя на аукционе произведения современных авторов, мы “соединяем” разные временные пласты, чтобы утвердить важность особых, построенных на заботе и соучастии отношений в культуре, на которые мы очень надеемся", — отмечает куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев.
© Фото : пресс-служба Фонда CosmoscowЭкспонаты выставки Фонда Cosmoscow
© Фото : пресс-служба Фонда Cosmoscow
Экспонаты выставки Фонда Cosmoscow
По результатам благотворительного аукциона средства будут в равных долях распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых работ, закупку в коллекции музеев и образовательные программы), а также студией "Новые городские художники", которая поддерживает художников с особой ментальностью.
На открытии выставки также назвали лауреатов ежегодных программ Фонда.
© Фото : пресс-служба Фонда CosmoscowЭкспонаты выставки Фонда Cosmoscow
© Фото : пресс-служба Фонда Cosmoscow
Экспонаты выставки Фонда Cosmoscow
"Валерий Чтак стал "Художником года", ЦК19 (Новосибирск) выбран "Институцией года", а Государственный Эрмитаж стал "Музеем года", — рассказали в фонде.
Главная цель программы "Художник года" — поддержка свободного творчества.
© Фото : пресс-служба Фонда CosmoscowЭкспонат выставки Фонда Cosmoscow
© Фото : пресс-служба Фонда Cosmoscow
Экспонат выставки Фонда Cosmoscow
Победивший в этом году концептуалист Валерий Чтак сможет реализовать новый проект, который будет представлен на ярмарке Cosmoscow осенью.
Художественная институция в Новосибирске ЦК19, награжденная в своей номинации, получит финансирование на проект в рамках ярмарки.
Победивший в категории "Музей года", Эрмитаж покажет спецпроект на ярмарке и организует дискуссионную программу.