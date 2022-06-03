https://ria.ru/20220603/iran-1792830065.html

Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь

Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь - РИА Новости, 03.06.2022

Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь

Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:40

2022-06-03T11:40

2022-06-03T11:40

экономика

иран

россия

казем джалали

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".Он отметил, что Ирану в свою очередь нужны крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России.

https://ria.ru/20220525/raschety-1790614097.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, иран, россия, казем джалали