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Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь - РИА Новости, 03.06.2022
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Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь - РИА Новости, 03.06.2022
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:40
2022-06-03T11:40
экономика
иран
россия
казем джалали
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".Он отметил, что Ирану в свою очередь нужны крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России.
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экономика, иран, россия, казем джалали
11:40 03.06.2022
 
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь

Посол Джалали: Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", - сказал он в эфире "России 24".
Он отметил, что Ирану в свою очередь нужны крупы и технологии и многое другое, что можно получить в России.
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ЭкономикаИранРоссияКазем Джалали
 
 
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