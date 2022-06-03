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Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/instruktory-1792776867.html
Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР
Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР
Иностранные инструкторы нечасто присутствуют на передовой и могут попасть в плен в случае масштабного окружения, заявил РИА Новости командир добровольческого... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:03
2022-06-03T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Иностранные инструкторы нечасто присутствуют на передовой и могут попасть в плен в случае масштабного окружения, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба."Иностранцы, они как работают - они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, - тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед - и вот может такой персонаж попасться, но их в основном мало, потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться", - сказал Авидзба.По его словам, наемники пытаются подбить какую-то технику в тылу и продемонстрировать это на видео.Большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, приток наемников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек.
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Ахра Авидзба: "Иностранцы работают инструкторами"
В составе Народной милиции ДНР служат бойцы многих национальностей, и они составляют единое целое, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба
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в мире, украина, россия
07:03 03.06.2022 (обновлено: 11:18 03.06.2022)
 
Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР

Командир батальона Авидзба: иностранные инструкторы держатся подальше от передовой

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Иностранные инструкторы нечасто присутствуют на передовой и могут попасть в плен в случае масштабного окружения, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"Иностранцы, они как работают - они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, - тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед - и вот может такой персонаж попасться, но их в основном мало, потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться", - сказал Авидзба.
По его словам, наемники пытаются подбить какую-то технику в тылу и продемонстрировать это на видео.
"Это не скрывается, это демонстрируется. Попадались они в Мариуполе, потому что там были лаборатории, и там был "Азов" (против боевиков батальона в РФ возбуждены уголовные дела), который именно считался элитой украинского ополченчества, и туда стягивалась аналогичная нечисть, плюс зарубежные кураторы, которые их дрессировали. Но так как их там перемололи, та часть, которая осталась в живых, вы их лицезрели. А сказать на нашем направлении - пока такого нет", - сообщил командир ополченцев.
Большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, приток наемников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками батальона Азов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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