https://ria.ru/20220603/instruktory-1792776867.html

Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР

Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Иностранные инструкторы держатся подальше от передовой, заявили в ДНР

Иностранные инструкторы нечасто присутствуют на передовой и могут попасть в плен в случае масштабного окружения, заявил РИА Новости командир добровольческого... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:03

2022-06-03T07:03

2022-06-03T11:18

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Иностранные инструкторы нечасто присутствуют на передовой и могут попасть в плен в случае масштабного окружения, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба."Иностранцы, они как работают - они работают инструкторами, они работают в тылу, и уже когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, - тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед - и вот может такой персонаж попасться, но их в основном мало, потому что у них там по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Поэтому когда будет кольцо, уже кто-то будет попадаться", - сказал Авидзба.По его словам, наемники пытаются подбить какую-то технику в тылу и продемонстрировать это на видео.Большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, приток наемников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220602/donbass-1792625418.html

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Ахра Авидзба: "Иностранцы работают инструкторами" В составе Народной милиции ДНР служат бойцы многих национальностей, и они составляют единое целое, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба 2022-06-03T07:03 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия