https://ria.ru/20220603/indiya-1792897822.html

Жители Индии обеспокоены последствиями конфликта на Украине

Жители Индии обеспокоены последствиями конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

Жители Индии обеспокоены последствиями конфликта на Украине

Жители Индии обеспокоены последствиями конфликта на Украине, в частности ростом стоимости топлива и продовольствия, заявил глава МИД Индии Субраманьям... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:14

2022-06-03T14:14

2022-06-03T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

индия

совет безопасности оон

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Жители Индии обеспокоены последствиями конфликта на Украине, в частности ростом стоимости топлива и продовольствия, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе.Это одно из первых заявлений министра о восприятии жителями Индии последствии спецоперации РФ на Украине и масштабных западных санкций. Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить кризис на Украине дипломатическим путем."Я думаю, что это серьезное беспокойство. Сегодня наше существование очень связано. Я имею в виду, что все видят что-то по телевизору, по телефону, в сети. Имейте в виду, что сегодня Индия является очень цифровым обществом... Так что есть много осознания. Я имею в виду, они видят картинки, они видят, что происходит (на Украине). Это начало влиять на повседневную жизнь людей, это влияет на стоимость бензина, влияет на банки, на стоимость пшеницы, на покупки. Это повлияет на фермеров… Разными способами это влияет на бизнес. Я имею в виду, есть проблема с контейнерами, есть проблема со страховкой, вы не получаете определенные товары, а если и получаете, то цены растут. Таким образом, это разрушает жизнь", - сказал он, отвечая на вопрос о заинтересованности индийцев происходящим на Украине.Джайшанкар отметил, что схожее влияние на мировую экономику оказывают "карантины в Китае".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, индия, совет безопасности оон, владимир путин