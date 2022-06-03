Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону
Груз с первого судна из Мариуполя разместили на временное хранение в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
Сухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления.
В пятницу утром в акваторию морского пункта пропуска ростовского порта прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом.
"Осуществлены все таможенные операции, связанные с прибытием товара. Он размещен на временное хранение в зону таможенного контроля", - сказал собеседник агентства. Предполагается, что далее на товар будет подана декларация, после чего он сможет направиться получателю.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что после разминирования и демилитаризации морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. После этого из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправилось судно с около 3 тысяч тонн металлопродукции.