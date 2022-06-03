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Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.06.2022
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Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону
Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.06.2022
Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону
Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:32
2022-06-03T23:32
в мире
мариуполь
ростов-на-дону
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления.В пятницу утром в акваторию морского пункта пропуска ростовского порта прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом.Ранее Минобороны РФ сообщило, что после разминирования и демилитаризации морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. После этого из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправилось судно с около 3 тысяч тонн металлопродукции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/mariupol-1793041620.html
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в мире, мариуполь, ростов-на-дону, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
23:32 03.06.2022
 
Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону

Груз с первого судна из Мариуполя разместили на временное хранение в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
Сухогруз РМ-3 типа Славутич, прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления.
В пятницу утром в акваторию морского пункта пропуска ростовского порта прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом.
"Осуществлены все таможенные операции, связанные с прибытием товара. Он размещен на временное хранение в зону таможенного контроля", - сказал собеседник агентства. Предполагается, что далее на товар будет подана декларация, после чего он сможет направиться получателю.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что после разминирования и демилитаризации морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. После этого из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправилось судно с около 3 тысяч тонн металлопродукции.
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