https://ria.ru/20220603/gruz-1793062889.html

Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону

Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.06.2022

Груз с первого судна из Мариуполя разместили на хранение в Ростове-на-Дону

Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:32

2022-06-03T23:32

2022-06-03T23:32

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Груз с первого судна из Мариуполя, прибывшего в пятницу в Ростовскую область, разместили на временное хранение в зону таможенного контроля, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления.В пятницу утром в акваторию морского пункта пропуска ростовского порта прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом.Ранее Минобороны РФ сообщило, что после разминирования и демилитаризации морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. После этого из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправилось судно с около 3 тысяч тонн металлопродукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/mariupol-1793041620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуполь, ростов-на-дону, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)