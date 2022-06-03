Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/graffiti-1792903429.html
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 03.06.2022
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
Награда объявлена в Бердянске за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с советским флагом, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:31
2022-06-03T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784172853_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_79e4221c699dbadda305e2f1771ee8aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Награда объявлена в Бердянске за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с советским флагом, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Правоохранительные органы объявили награду за информацию, способствующую задержанию преступников, в размере 50 тысяч гривен (более 100 тысяч рублей – ред.)", - говорится в сообщении.По данным администрации, акт вандализма был совершен 1 июня в День защиты детей. Неизвестные облили краской граффити на площадке перед Дворцом спорта."Следственные действия по поиску вандалов продолжаются", - подчеркнули в администрации.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html
россия
украина
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784172853_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ccda1006f2a05d8ca939b9e1b8171097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бердянск
14:31 03.06.2022
 
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР

В Бердянске объявили награду за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с флагом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГраффити с изображением бабушки с красным флагом
Граффити с изображением бабушки с красным флагом - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением бабушки с красным флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Награда объявлена в Бердянске за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с советским флагом, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"Правоохранительные органы объявили награду за информацию, способствующую задержанию преступников, в размере 50 тысяч гривен (более 100 тысяч рублей – ред.)", - говорится в сообщении.
Стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом появился на Сахалине
2 мая, 02:12Специальная военная операция на Украине
На Сахалине появился стрит-арт с украинской бабушкой с советским флагом
По данным администрации, акт вандализма был совершен 1 июня в День защиты детей. Неизвестные облили краской граффити на площадке перед Дворцом спорта.
"Следственные действия по поиску вандалов продолжаются", - подчеркнули в администрации.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБердянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала