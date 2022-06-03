https://ria.ru/20220603/graffiti-1792903429.html
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 03.06.2022
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
Награда объявлена в Бердянске за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с советским флагом, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:31
2022-06-03T14:31
2022-06-03T14:31
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Награда объявлена в Бердянске за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с советским флагом, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Правоохранительные органы объявили награду за информацию, способствующую задержанию преступников, в размере 50 тысяч гривен (более 100 тысяч рублей – ред.)", - говорится в сообщении.По данным администрации, акт вандализма был совершен 1 июня в День защиты детей. Неизвестные облили краской граффити на площадке перед Дворцом спорта."Следственные действия по поиску вандалов продолжаются", - подчеркнули в администрации.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, бердянск
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
В Бердянске объявили награду за поимку вандалов, испортивших граффити с бабушкой с флагом