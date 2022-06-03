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В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/golod-1792902263.html
В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине
В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине
В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:27
2022-06-03T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
оон
всемирная продовольственная программа оон
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РИМ, 2 июн – РИА Новости. В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли."Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек", - написал исполнительный директор в Twitter.В конце мая вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина заявил, что дефицит продовольствия в мире могут испытать еще 18 миллионов человек. В интервью газете Corriere della Sera он сообщил, что число "испытывающих острый голод" на планете может достигнуть 220 миллионов человек вследствие украинского кризиса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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украина
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в мире, украина, россия, донбасс, оон, всемирная продовольственная программа оон
14:27 03.06.2022
 
В ООН предупредили о росте числа голодных в мире из-за конфликта на Украине

Глава ВПП ООН Бизли: конфликт на Украине приведет на грань голода еще 50 миллионов человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РИМ, 2 июн – РИА Новости. В случае продолжения боевых действий на Украине в общей сложности 323 миллиона человек могут оказаться на грани голода, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост цен подтолкнули 276 миллионов человек к грани голодной смерти. Если война на Украине не закончится в ближайшее время, это число может возрасти до 323 миллионов человек", - написал исполнительный директор в Twitter.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
В конце мая вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина заявил, что дефицит продовольствия в мире могут испытать еще 18 миллионов человек. В интервью газете Corriere della Sera он сообщил, что число "испытывающих острый голод" на планете может достигнуть 220 миллионов человек вследствие украинского кризиса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассООНВсемирная продовольственная программа ООН
 
 
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