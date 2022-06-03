Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html
В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа
В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа - РИА Новости, 03.06.2022
В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа
Поставки Россией природного газа упали более чем на четверть, но, несмотря на сокращение поставок, ее бюджет пополнился, пишет CNN. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:46
2022-06-03T06:49
владимир путин
россия
польша
газпром
евросоюз
международное энергетическое агентство
украина
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поставки Россией природного газа упали более чем на четверть, но, несмотря на сокращение поставок, ее бюджет пополнился, пишет CNN.На сегодняшний день "Газпром" сократил поставки газа по меньшей мере на 20 миллиардов кубометров потребителям в шести европейских странах — Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах — из-за того, что они не произвели платежи в рубля в соответствии с новыми правилами, введенными Россией.Как объяснил газовый аналитик из S&amp;P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час. "В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.Европейская комиссия после начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html
россия
польша
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, польша, газпром, евросоюз, международное энергетическое агентство, украина, природный газ, сша
06:46 03.06.2022 (обновлено: 06:49 03.06.2022)
 
В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа

CNN: бюджет России пополняется за счет роста цен на газ, несмотря на сокращение поставок

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поставки Россией природного газа упали более чем на четверть, но, несмотря на сокращение поставок, ее бюджет пополнился, пишет CNN.
На сегодняшний день "Газпром" сократил поставки газа по меньшей мере на 20 миллиардов кубометров потребителям в шести европейских странах — Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах — из-за того, что они не произвели платежи в рубля в соответствии с новыми правилами, введенными Россией.
Как объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час. "В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.
Европейская комиссия после начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 02:40
Европейцам предрекли "драку" за газ
По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинРоссияПольшаГазпромЕвросоюзМеждународное энергетическое агентствоУкраинаПриродный газСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала