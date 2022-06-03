https://ria.ru/20220603/gaz-1792775694.html

В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа

В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа - РИА Новости, 03.06.2022

В США объяснили, почему Россия обогащается при сокращении экспорта газа

Поставки Россией природного газа упали более чем на четверть, но, несмотря на сокращение поставок, ее бюджет пополнился, пишет CNN. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:46

2022-06-03T06:46

2022-06-03T06:49

владимир путин

россия

польша

газпром

евросоюз

международное энергетическое агентство

украина

природный газ

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поставки Россией природного газа упали более чем на четверть, но, несмотря на сокращение поставок, ее бюджет пополнился, пишет CNN.На сегодняшний день "Газпром" сократил поставки газа по меньшей мере на 20 миллиардов кубометров потребителям в шести европейских странах — Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах — из-за того, что они не произвели платежи в рубля в соответствии с новыми правилами, введенными Россией.Как объяснил газовый аналитик из S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час. "В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — отметил он.Европейская комиссия после начала Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от его общего потребления.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем глава государства подписал соответствующий указ и предупредил, что если "недружественные" страны не будут платить в российской валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир путин, россия, польша, газпром, евросоюз, международное энергетическое агентство, украина, природный газ, сша