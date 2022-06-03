https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

Алексей Фурсин: молодежь видит в предпринимательстве альтернативу найму

Алексей Фурсин: молодежь видит в предпринимательстве альтернативу найму - РИА Новости, 03.06.2022

Алексей Фурсин: молодежь видит в предпринимательстве альтернативу найму

В "Технограде" на ВДНХ при поддержке правительства Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала" состоялся молодежный форум "FOXNET. Пять треков успешного... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:00

2022-06-03T09:00

2022-06-03T08:59

интервью

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

ано «развитие человеческого капитала»

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

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В "Технограде" на ВДНХ при поддержке правительства Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала" состоялся молодежный форум "FOXNET. Пять треков успешного предпринимательства и профессионального развития". В церемонии открытия принял участие глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. В интервью РИА Новости он рассказал о тех возможностях, которые дают сегодня проекты департамента для развития молодежного предпринимательства и иных компетенций.- Как вы оцениваете форум? Что он может дать начинающим и потенциальным молодым предпринимателям?- Я считаю, что стартовые позиции у всех одинаковые. А форум – это нетворкинг, где собираются молодые люди примерно одного возраста, с близкими интересами. Главное, что он может дать, это знакомство и общение, завязывание контактов, в том числе из разных сред. Кроме того, форум направлен на популяризацию предпринимательства и ознакомление с бизнес-навыками. То есть ребята находят здесь для себя некие инсайты, которые позволяют им двигаться в нужном направлении. И наконец, это стартовая точка для формирования команды, что очень важно. Форум дает возможность узнать людей и проявить себя. Еще я бы добавил, что это помощь на развилке, которая позволяет понять, пойдешь ты по этому пути или нет. Кого-то предпринимательство сразу увлекает – и он попадает в наши проекты. В этом плане форум еще и "воронка", затягивающая заинтересованных ребят в проекты, связанные с молодежным предпринимательством. Далее их приглашают на "Бизнес уикенд", другие наши форматы, где они могут получить более глубокие знания.- Департамент серьезно подходит к обучению молодежи предпринимательству. Вы уже упомянули "Бизнес уикенд", есть еще и Business Update… Если говорить о ваших образовательных проектах, что нового появилось или появится в этом году?- Я бы не сказал, что мы обучаем предпринимательству. Наша задача заключается в том, чтобы дать молодежи возможность научиться, а обучать должны профессионалы. Мы, по сути, конструируем проект, где соединяем ребят и бизнесменов, бизнес-трекеров, бизнес-менторов. Вообще, тут есть некое противоречие... С одной стороны, научить может тот, кто в этом хорошо разбирается, – практик, а с другой, бизнесмен – это худший преподаватель, потому что у него зачастую нет педагогического таланта, а, главное, нет времени на преподавание. Знаете, это как со школой: можно дом построить, мебель поставить, техникой снабдить, но главное – это учитель. На сегодняшний день, по моему мнению, нет учителей, которые обучают предпринимательству. И это базовая задача, которую нужно решать. Мы, конечно, наращиваем мышцы – эволюция идет, у наших проектов появляются команды, которым мы доверяем и видим результат, но вопрос обучения остается открытым.- Однако, на ваших форумах уже состоявшиеся молодые предприниматели делятся опытом, рассказывая, в том числе, и о своих ошибках. Плюс есть реальные примеры, когда вы помогаете продвижению сформированных при участии департамента команд.- Да, наши проекты приобрели определенную популярность. Сегодня в том или ином виде только через "Бизнес уикенд" прошло почти 170 тысяч ребят – от школьников до студентов. Если начинали мы с тренингов, то сейчас это полноценная трехэтапная работа, которая позволяет активным ребятам стопроцентно попасть в наши проекты. Я не случайно, выступая на форуме, задавал ребятам вопрос: что вам нужно для старта. Многие считают, что нужно дать им денег. Но нет – это не работает. Есть статистика по бизнес-инициативам: 90 процентов может не сыграть, если давать на них гранты. Поэтому мы вкладываем в создание "предпринимательского скелета": нарастят мясо – и денег, и субсидии, и гранты дадим. Такие примеры уже есть.Особенность другого нашего проекта – молодежного клуба Business Update – акцент на активный нетворкинг. Здесь ребята вместе занимаются спортом, играют в бизнес-мафию, организовали "спиддейтинг" – быстрые бизнес-знакомства. Для членов клуба проходят и обучающие активности: вебинары и живые бизнес-завтраки на темы продаж, продвижения, инвестиций, рекламы, копирайтинга, основам бухгалтерии. Число участников Business Update уже превысило 90 тысяч человек. Причем только за минувший год около ста молодых бизнесменов нашли в клубе бизнес-партнеров, 450 участников получили личные консультации от ведущих гуру бизнеса, около 50 человек открыли свое дело и 30 участников вывели бизнес на новый уровень, увеличив обороты бизнеса в два и даже в тысячу раз. Согласитесь, впечатляет?- Ставка сейчас не только на молодых предпринимателей, но и на инженеров, технических специалистов, высококлассных рабочих… В поддержку этого направления Москва активно развивает детские технопарки. Продолжается ли сейчас расширение их сети, какие новые проекты в их рамках предлагает город?- Сегодня мы живем в таком мире, где самоопределение и понимание траектории своего развития важно с детства. Поэтому в Москве большое внимание уделяется развитию потенциала детей и подростков, их обучению перспективным профессиям. И здесь экосистема детских технопарков, которую развивает наш департамент, очень важна.Всего в столице сейчас работает 21 детский технопарк. Это более 400 программ обучения по 47 профнаправлениям, среди которых – робототехника, энергетика, нанотехнологии, геоинформатика, биохимия, IT, VR/AR, микроэлектроника, автоконструирование, инженерное проектирование, BIM-моделирование, дизайн, архитектура, космонавтика, 3D-технологии, компьютерная анимация и многое другое.Каждый год мы запускаем несколько новых площадок, поэтому постоянно растет и число профнаправлений. В прошлом году на базе Российского университета транспорта (МИИТа) появился детский технопарк "Московский транспорт" по направлению "инновационные технологии на транспорте". А в университете имени Косыгина открылся первый детский технопарк креативных индустрий "Косыгин парк". В нем школьники могут познакомиться с цифровой модой и научиться создавать экологичную одежду, узнать об использовании инновационных материалов в легкой промышленности и рациональном потреблении ресурсов. Еще одно новое направление – пищевое – появилось благодаря технопарку "Superfood Технологии" на базе Московского государственного университета пищевых производств.Предпринимательство и здесь – одна из актуальных тем. В "Инжинириуме МГТУ имени Баумана" есть программа "Инженерный бизнес и менеджмент", в детском технопарке Курчатовского института и технопарке "Кулибин ПРО" – "Основы технологического предпринимательства" и). "Наукоград" МФЮА предлагает курс "Управление проектами", "Косыгин парк" – "Экономика стартапа"), тематические мастер-классы регулярно проходят в "Альтаире" РТУ МИРЭА.- Все-таки есть установка как можно больше молодежи приобщить именно к предпринимательству? Или вы готовы помогать и тем, кто выбирает другие пути?- В первую очередь, для нас важен потенциал, целеустремленность и амбициозность молодежи. Поэтому одинаково важно как раскрыть предпринимательские таланты ребят, так и помочь их трудоустройству в передовые компании, формирующие экономику столицы. Для тех, кому интереснее работать на инновационном производстве, у крупного работодателя, мы с 2017 года проводим "Добровольный квалификационный экзамен" (ДКЭ). Буквально 16 мая стартовал уже шестой по счету ДКЭ, и я приглашаю всех активных студентов принять в нем участие.В этом году мы увеличили число специальностей, по которым студенты уже с первого курса могут проверить свои знания – теперь их 70. Причем ряд новых профессий – дизайнер одежды, продюсер, моушен-дизайнер и режиссер – выделены в отдельное направление "Креативные индустрии".- Как вам кажется, растет ли сегодня интерес молодого поколения к образовательным проектам департамента и к предпринимательству в целом? Или ситуация с санкциями вносит свои коррективы?- Я считаю, что молодежь вообще ничего не боится. Я не думаю, что они боятся санкций. В их головах, по моим наблюдениям, не это является стопором. Да, родители могут советовать им идти работать по найму – мол, это надежнее, безопаснее, а предпринимательство – это авантюра, риск. Но молодежь видит в предпринимательстве альтернативу и самостоятельность, финансовую независимость. Плюс это самореализация, потому что, если ты пошел по найму, то существуешь в рамках неких стандартов, а молодежь хочет большей свободы. Их вдохновляют хорошие примеры, а сейчас со всех площадок говорят об успешных проектах. Опять же, сегодня бизнесмен, предприниматель – звучит гордо. И наша задача – еще сильнее мотивировать молодых людей и поддержать их в стремлении открыть свое дело.Вот сейчас у многих на слуху имя предпринимателя Олега Тарасова – студента НИТУ МИСиС. Когда-то он прошел несколько тренингов нашего проекта "Бизнес уикенд", а в 2020 году Олег, как и десять тысяч студентов Москвы, принял участие со своим проектом в образовательном марафоне по предпринимательству Sprint UP и стал его победителем. Благодаря этой победе венчурные инвесторы заметили и оценили его старт-ап – платформу "ЕГЭПРОРЫВ". Всего за год Олег развил идею стартапа до проекта стоимостью в 60 миллионов рублей. По версии Сколково он вошел в тройку сильнейших стартапов 2021 года.Есть и другие истории успеха. Например, Артем Башкин – еще один участник клуба Business Update и выпускник акселератора "Бизнес уикенд" 2020 года. Он пришел в "Бизнес уикенд" с проектом по производству дизайнерских новогодних елок Wildwood, и благодаря программе его оборот с 2018 года вырос в три раза. При этом Артем занимается развитием еще двух проектов – маркетингового интернет-агентства Digitalism и ногтевой студии, где с клиентов не берут денег, если их не устроило качество работы.Примеров много. И действительно, основы и ключевые навыки можно получить в рамках наших программ, причем бесплатно. Важно иметь достаточный запас целеустремленности, яркие идеи, трудолюбие, стремление работать на результат и не ждать каких-то "плюшек" от государства, но вместе с тем активно пользоваться тем инструментарием, который можно получить сегодня на старте, участвуя в наших форумах, акциях и проектах. Для этого мы их и создаем.

https://ria.ru/20210324/moskva-1602669410.html

https://ria.ru/20220418/biznes-1784023937.html

https://ria.ru/20220325/upravlentsy-1779913293.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала», департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы