https://ria.ru/20220603/fsb-1792799322.html
В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу
В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу - РИА Новости, 03.06.2022
В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу
Гражданин Узбекистана, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осужден в Москве на 8 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:06
2022-06-03T10:06
2022-06-03T10:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
узбекистан
афганистан
европейский суд по правам человека (еспч)
криминал
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осужден в Москве на 8 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, с 2013 года Жавохир Эшонкулов был объявлен в международный розыск, поскольку был причастен к вербовке и переправке боевиков в Афганистан и Пакистан. При этом попытки российской стороны экстрадировать его в Узбекистан были заблокированы ЕСПЧ. В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками ФСБ за финансирование "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация)."Иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Эшонкулова уже вступил в силу, добавили в службе.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, узбекистан, афганистан, европейский суд по правам человека (еспч), криминал
В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу
В Москве осудили финансировавшего ИГ* иностранца, за которого вступался ЕСПЧ
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осужден в Москве на 8 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, с 2013 года Жавохир Эшонкулов был объявлен в международный розыск, поскольку был причастен к вербовке и переправке боевиков в Афганистан
и Пакистан
. При этом попытки российской стороны экстрадировать его в Узбекистан
были заблокированы ЕСПЧ
. В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками ФСБ
за финансирование "Исламского государства
"* (запрещенная в РФ
террористическая организация).
"Иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Эшонкулова уже вступил в силу, добавили в службе.
*Организация признана террористической и запрещена в России