https://ria.ru/20220603/fsb-1792799322.html

В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу

В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу - РИА Новости, 03.06.2022

В Москве дали срок финансировавшему ИГ* иностранцу

Гражданин Узбекистана, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осужден в Москве на 8 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:06

2022-06-03T10:06

2022-06-03T10:06

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

узбекистан

афганистан

европейский суд по правам человека (еспч)

криминал

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, за которого вступался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), осужден в Москве на 8 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, с 2013 года Жавохир Эшонкулов был объявлен в международный розыск, поскольку был причастен к вербовке и переправке боевиков в Афганистан и Пакистан. При этом попытки российской стороны экстрадировать его в Узбекистан были заблокированы ЕСПЧ. В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками ФСБ за финансирование "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация)."Иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Эшонкулова уже вступил в силу, добавили в службе.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html

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узбекистан

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, узбекистан, афганистан, европейский суд по правам человека (еспч), криминал