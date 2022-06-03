https://ria.ru/20220603/evrosoyuz-1792846828.html

Россия имеет право ответить на запрет телевещания в ЕС, заявил сенатор

Россия имеет право ответить на запрет телевещания в ЕС, заявил сенатор - РИА Новости, 03.06.2022

Россия имеет право ответить на запрет телевещания в ЕС, заявил сенатор

Москва имеет полное право принять ответные зеркальные меры на запрет вещания российских телеканалов в Евросоюзе, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:15

2022-06-03T12:15

2022-06-03T12:51

россия

евросоюз

андрей климов

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва имеет полное право принять ответные зеркальные меры на запрет вещания российских телеканалов в Евросоюзе, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный, говорится в заявлении Евросоюза."Россия имеет полное право принять ответные зеркальные меры после запрета вещания российских телеканалов в Евросоюзе, это ограничение граждан ЕС на свободный доступ к информации", - сказал парламентарий.Сенатор подчеркнул, что меры России в случае дискриминации СМИ ЕС в целом носят ответный и во многом зеркальный характер."У нас есть уполномоченные органы, я думаю, они найдут все правильные решения", - сказал политик.Климов подчеркнул, что Россия выступает за свободу слова и против цензуры, но в этом мире, когда ущемляются интересы России, когда Империя лжи пытается свои порядки навязать всем, приходится отстаивать права российских СМИ. При этом он подчеркнул, что Россия никогда "не инициирует таких шагов первой".Он также отметил, что лишение ЕС наносит ущерб самим европейским гражданам, поскольку ущемляет их права "на свободный доступ к информации". "Процесс оболванивания жителей ЕС очевиден", - заключил Климов.

https://ria.ru/20220602/televidenie-1792702176.html

https://ria.ru/20220429/telekanaly-1786242133.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, андрей климов, совет федерации рф, санкции в отношении россии