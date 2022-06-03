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Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России - РИА Новости, 03.06.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220603/euronews-1792874496.html
Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России
Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России - РИА Новости, 03.06.2022
Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России
По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, если Euronews решит уйти из информационной среды РФ, об этом не стоит сожалеть. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:21
2022-06-03T13:21
медиавойны
россия
в мире
евросоюз
совет федерации рф
андрей климов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, если Euronews решит уйти из информационной среды РФ, об этом не стоит сожалеть."Моя позиция - Euronews давно перестал быть объективным источником информации. И очевидно совершенно работал даже не на ЕС, а на НАТО", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу. Так что, "уход Euronews из нашей информационной среды, он не заслуживает того, чтобы об этом сожалеть", заключил Климов. При этом, говоря о новых санкциях ЕС против российских СМИ, Климов не стал в качестве ответных мер упоминать какие-то конкретные европейские телеканалы. По его словам, в России есть уполномоченные органы для принятия решений.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный, говорится в заявлении Евросоюза.Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал.
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россия, в мире, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов, санкции в отношении россии
13:21 03.06.2022
 
Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России

Сенатор Климов предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из российской инфосреды

CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, если Euronews решит уйти из информационной среды РФ, об этом не стоит сожалеть.
"Моя позиция - Euronews давно перестал быть объективным источником информации. И очевидно совершенно работал даже не на ЕС, а на НАТО", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу. Так что, "уход Euronews из нашей информационной среды, он не заслуживает того, чтобы об этом сожалеть", заключил Климов. При этом, говоря о новых санкциях ЕС против российских СМИ, Климов не стал в качестве ответных мер упоминать какие-то конкретные европейские телеканалы. По его словам, в России есть уполномоченные органы для принятия решений.
Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный, говорится в заявлении Евросоюза.
Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал.
Центральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:57
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве
 
МедиавойныРоссияВ миреЕвросоюзСовет Федерации РФАндрей КлимовСанкции в отношении России
 
 
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