https://ria.ru/20220603/euronews-1792874496.html

Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России

Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России - РИА Новости, 03.06.2022

Сенатор предложил не сожалеть в случае ухода Euronews из России

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, если Euronews решит уйти из информационной среды РФ, об этом не стоит сожалеть. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:21

2022-06-03T13:21

2022-06-03T13:21

медиавойны

россия

в мире

евросоюз

совет федерации рф

андрей климов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова, если Euronews решит уйти из информационной среды РФ, об этом не стоит сожалеть."Моя позиция - Euronews давно перестал быть объективным источником информации. И очевидно совершенно работал даже не на ЕС, а на НАТО", - сказал парламентарий РИА Новости в пятницу. Так что, "уход Euronews из нашей информационной среды, он не заслуживает того, чтобы об этом сожалеть", заключил Климов. При этом, говоря о новых санкциях ЕС против российских СМИ, Климов не стал в качестве ответных мер упоминать какие-то конкретные европейские телеканалы. По его словам, в России есть уполномоченные органы для принятия решений.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр-Международный, говорится в заявлении Евросоюза.Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал.

https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов, санкции в отношении россии