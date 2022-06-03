17:40 03.06.2022 (обновлено: 17:55 03.06.2022)
В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита
Роспотребнадзор: у 42 пострадавших от укусов клещей в России подтвердили энцефалит
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит подтвержден в 42 случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на четвертую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них – 37 488 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений… Всего подтверждено 42 случая клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения", - говорится в сообщении.
К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Алтайский край, уточнили в пресс-службе.
По данным на конец мая, от клещевого энцефалита в России привились более 2 миллионов человек, уточнили в ведомстве. При этом прививка является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита.