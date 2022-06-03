https://ria.ru/20220603/entsefalit-1792995313.html

В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита - РИА Новости, 03.06.2022

В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита

Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:40

2022-06-03T17:40

2022-06-03T17:55

общество

здоровье - общество

россия

тюменская область

пермский край

клещ

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит подтвержден в 42 случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на четвертую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них – 37 488 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений… Всего подтверждено 42 случая клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения", - говорится в сообщении.К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Алтайский край, уточнили в пресс-службе.По данным на конец мая, от клещевого энцефалита в России привились более 2 миллионов человек, уточнили в ведомстве. При этом прививка является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита.

https://ria.ru/20220603/vetryanka-1792771151.html

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тюменская область

пермский край

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, тюменская область, пермский край, клещ