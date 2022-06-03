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В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита - РИА Новости, 03.06.2022
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В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита
В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита - РИА Новости, 03.06.2022
В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита
Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:40
2022-06-03T17:55
общество
здоровье - общество
россия
тюменская область
пермский край
клещ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит подтвержден в 42 случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на четвертую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них – 37 488 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений… Всего подтверждено 42 случая клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения", - говорится в сообщении.К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Алтайский край, уточнили в пресс-службе.По данным на конец мая, от клещевого энцефалита в России привились более 2 миллионов человек, уточнили в ведомстве. При этом прививка является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита.
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общество, здоровье - общество, россия, тюменская область, пермский край, клещ
17:40 03.06.2022 (обновлено: 17:55 03.06.2022)
 
В Роспотребнадзоре подтвердили 42 случая клещевого энцефалита

Роспотребнадзор: у 42 пострадавших от укусов клещей в России подтвердили энцефалит

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество обращений в медорганизации пострадавших от укусов клещей в России в этом году не превышает уровня среднемноголетних значений, клещевой энцефалит подтвержден в 42 случаях, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на четвертую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них – 37 488 детей. Количество обращений в медицинские организации не превышает уровня среднемноголетних значений… Всего подтверждено 42 случая клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения", - говорится в сообщении.
К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Томская и Тюменская области, Пермский край, Республика Удмуртия, Новосибирская область, Алтайский край, уточнили в пресс-службе.
По данным на конец мая, от клещевого энцефалита в России привились более 2 миллионов человек, уточнили в ведомстве. При этом прививка является самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита.
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