https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792784455.html

Эксперт: Япония повторила санкции Москвы против Токио по древесине

Эксперт: Япония повторила санкции Москвы против Токио по древесине - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт: Япония повторила санкции Москвы против Токио по древесине

Санкции Японии против России по древесине, как оказалось, полностью совпадают с теми мерами, которые за несколько недель до этого приняла Россия против Японии,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:40

2022-06-03T08:40

2022-06-03T14:34

в мире

экономика

япония

россия

буча

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Санкции Японии против России по древесине, как оказалось, полностью совпадают с теми мерами, которые за несколько недель до этого приняла Россия против Японии, включив ее в список недружественных стран, рассказала РИА Новости Ольга Головина, директор компании Zvezda Japan International — одного из крупнейших поставщиков российской древесины на японский рынок: ее компания поставляет в Японию около 28-30% готовой продукции и досок из России."Все боялись, что будет гораздо хуже, но на данный момент Япония ввела только те санкции, которые ввела Россия за несколько недель до этого. Насколько я помню, это случилось примерно после Бучи, когда Япония вслед за Америкой объявила, что примет эти меры. Все японские компании не меньше, чем российские, стали волноваться, что же будет. Это было в пятницу, а уже во вторник Япония объявила пакет санкций, в который входили шпон и щепа. Но дело в том, что когда Россия включила Японию в список недружественных стран, она объявила, что в эти страны она шпон и щепу поставлять не будет. Наши клиенты были удивлены и обрадованы, так как никаких новых санкций Японией введено не было", — сказала Ольга Головина, чья компания не занимается поставкой этих видов древесины.Но эта мера, принятая Россией, была достаточно болезненной для японского рынка древесины: в японской фанере внешний слой — это чаще всего шпон из российской лиственницы. Она прочная, устойчива к влаге, что важно в японском влажном климате. Удар был тем ощутимее, что в прошлом году из-за перебоев с поставками на фоне пандемии уже было произведено меньше фанеры, а это привело к задержкам в строительстве жилья."Как мне потом сказали, на заводы в Тояме и Ниигате — в префектуры, где концентрируются лесоперерабатывающие компании, работающие с Россией, приезжали представители министерства, которые спрашивали, как им будет, если будут приняты санкции против российского леса. Как правило, те заводы, которые занимаются переработкой российских досок, крайне редко используют какой-то еще лес, кроме российского. Поэтому, когда их спросили, как вы отреагируете, если мы введем санкции против России, они ответили: "мы плохо отреагируем, мы закроемся просто и все". Видимо, японское правительство каким-то образом к этому прислушалось", — объяснила представитель компании Zvezda Japan International.Крупные японские компании могут переключиться и на производителей из других стран, а маленькие производства, заводы, лесопилки, у которых 30-40 человек в штате и которые занимаются только российским лесом, такой удар могли и не выдержать."В японских санкциях три наименования: шпон, щепа и круглый лес, но по нему Россия ввела запрет еще раньше. Там указаны номера, а по ним уже в реестре надо найти наименование товара. Когда я зашла в реестр и увидела наименования, сначала глазам не поверила: все санкции введены на те же виды продукции, которые уже были запрещены Россией. Единственное отличие в том, что Россия ввела санкции до конца 2022 года, а Япония бессрочно. То есть показала, "что даже если вы передумаете, мы все равно вот это у вас покупать не будем", — пояснила Ольга Головина.Также Япония повысила пошлины на готовую продукцию из России, когда исключила ее из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле. На нестроганую доску, которая обрабатывается в Японии, пошлины остались прежними, чтобы стимулировать лесопилки, а на обработанную высушенную доску, которая, минуя лесопилки, сразу идет на строительство, пошлины повысили с 4,8 до 8%.ПроблемыОднако не все так безоблачно. Помимо низкого курса иены, одной из основных проблем сейчас стали цены на перевозку и логистика."Сейчас неблагоприятный курс иены, подорожала транспортная составляющая. Проблемы с тем, что нет обратного груза из Японии. Контейнеры из России в Японию приходят, а обратно нечем грузить, так как из-за ухода, пусть и временного, многих японских компаний с российского рынка, перестали доставлять в Россию запчасти и комплектующие. В результате осталось только три компании, которые везут контейнеры в Японию из России и обратно. Есть сложности и с логистикой. Но общее впечатление такое, что Япония вынуждена вводить санкции, чтобы не отстать от западных стран, но старается делать это так, чтобы не ударить по своим компаниям", — сказала представитель компании.Перспективы"Сейчас Япония начала принимать меры, чтобы снизить зависимость от российского леса. К сожалению для нас. Японское правительство планирует ввести дотацию для тех предприятий, которые будут использовать японскую криптомерию, чтобы заместить российскую древесину. Я всегда очень гордилась тем, что русский лес здесь очень высоко ценится. Даже в домах эконом-класса при ограниченном бюджете стараются хоть немного, но использовать российский лес. В элитных высококачественных домах сибирская сосна есть обязательно. Вообще в любом японском доме на какой-то процент используется сибирская сосна. Потому что она самая прочная, не поддается влиянию влажности, ровная, в отличие от японской криптомерии, которая растет в горах. Поэтому российский лес здесь очень высоко ценится. И победить его не может ни американский, ни канадский, ни какой-то другой. Нам есть чем гордиться", — рассказала Ольга Головина.Эксперт считает, что, несмотря ни на что, заменить российский лес полностью в Японии будет сложно."Я в этом бизнесе с 2008 года. И меня каждый год пугают тем, что если будут расти цены, то клиенты перейдут на другую продукцию. За все эти 14 лет до сих пор этого не произошло. Я не думаю, что в ближайшем будущем это может произойти. Конечно, если Япония введет полное эмбарго, то, наверное, как-то постараются обойтись без российского леса, но это будет очень сложно", — сказала Головина.

https://ria.ru/20220531/yaponiya-1791912575.html

https://ria.ru/20220529/yaponii-1791549254.html

https://ria.ru/20220531/sakhalin-2-1791933325.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html

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в мире, экономика, япония, россия, буча, санкции в отношении россии