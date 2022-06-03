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Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:47
2022-06-03T23:47
2022-06-03T23:47
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Донецку