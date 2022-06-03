https://ria.ru/20220603/donetsk-1792926503.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 15.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:33

2022-06-03T15:33

2022-06-03T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

калининский район

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Водяное - г. Донецк (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

украина

калининский район

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, калининский район, вооруженные силы украины, донецкая народная республика