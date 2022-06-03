Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район города Донецка
© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
© Александр Егорцев
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.58 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.58 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.