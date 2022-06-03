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Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/dnr-1793062738.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска в 22.58 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:28
2022-06-03T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.58 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
23:28 03.06.2022
 
Украинские войска выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район города Донецка

© Александр ЕгорцевОставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда
© Александр Егорцев
Оставшийся после минометного огня ВСУ корпус снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 22.58 мск обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.58 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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