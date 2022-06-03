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Командир подразделения ДНР заявил о дружеских отношениях с бойцами из Чечни

Командир подразделения ДНР заявил о дружеских отношениях с бойцами из Чечни - РИА Новости, 03.06.2022

Командир подразделения ДНР заявил о дружеских отношениях с бойцами из Чечни

Командир подразделения Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба с позывным "абхаз" рассказал РИА Новости о дружеских отношениях с бойцами из Чечни. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:08

2022-06-03T11:08

2022-06-03T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

россия

донбасс

донецкая народная республика

чеченская республика (чечня)

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Командир подразделения Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба с позывным "абхаз" рассказал РИА Новости о дружеских отношениях с бойцами из Чечни.Подразделения, состоящие из жителей Чечни, с начала спецоперации на Украине принимают участие в боях против украинских боевиков."Отношения только дружественные. Только братские... У меня с ними проблем не может быть... Мы представляем не регион", - сказал Авидзба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня)