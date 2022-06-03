https://ria.ru/20220603/diversii-1792919760.html

В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям

В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям - РИА Новости, 03.06.2022

В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям

Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в Луганской Народной республике украинское пособие о диверсионной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:16

2022-06-03T15:16

2022-06-03T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донбасс

вооруженные силы украины

украина

рубежное

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в Луганской Народной республике украинское пособие о диверсионной деятельности, передаёт корреспондент РИА Новости.Пособие издано в 2022 году неким "Центром национального сопротивления Украины". Других выходных данных книга не имеет. Интересно, что обложка оформлена на украинском языке, а весь текст - на русском.Книга ориентирована на гражданское население. В ней говорится, что делать работникам автотранспортной отрасли, на заводе, в медицине и даже в офисе. Например, офисным сотрудникам, чтобы саботировать работу, рекомендуется заваливать коллег бессмысленными запросами.Для "снижения морального духа оккупанта" рекомендуется "вести себя как можно более раздражительным и сварливым при разговоре с оккупантами и коллаборантами".Есть также советы на тот случай, если диверсант попадёт под подозрение: "Вы можете выйти сухим из воды под прикрытием показной глупости, чрезмерной осторожности, даже глупости из-за недоедания, отсутствия лекарств".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/chasovnya-1792258719.html

https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html

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донбасс

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рубежное

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, рубежное, луганская народная республика