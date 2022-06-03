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В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/diversii-1792919760.html
В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям
В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям - РИА Новости, 03.06.2022
В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям
Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в Луганской Народной республике украинское пособие о диверсионной... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:16
2022-06-03T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина
рубежное
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в Луганской Народной республике украинское пособие о диверсионной деятельности, передаёт корреспондент РИА Новости.Пособие издано в 2022 году неким "Центром национального сопротивления Украины". Других выходных данных книга не имеет. Интересно, что обложка оформлена на украинском языке, а весь текст - на русском.Книга ориентирована на гражданское население. В ней говорится, что делать работникам автотранспортной отрасли, на заводе, в медицине и даже в офисе. Например, офисным сотрудникам, чтобы саботировать работу, рекомендуется заваливать коллег бессмысленными запросами.Для "снижения морального духа оккупанта" рекомендуется "вести себя как можно более раздражительным и сварливым при разговоре с оккупантами и коллаборантами".Есть также советы на тот случай, если диверсант попадёт под подозрение: "Вы можете выйти сухим из воды под прикрытием показной глупости, чрезмерной осторожности, даже глупости из-за недоедания, отсутствия лекарств".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/chasovnya-1792258719.html
https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html
россия
донбасс
украина
рубежное
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, рубежное, луганская народная республика
15:16 03.06.2022
 
В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсиям

В Рубежном обнаружили украинское пособие по диверсионной деятельности 2022 года выпуска

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июн - РИА Новости. Сотрудники одной из российских силовых структур обнаружили при обыске в городе Рубежном в Луганской Народной республике украинское пособие о диверсионной деятельности, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пособие издано в 2022 году неким "Центром национального сопротивления Украины". Других выходных данных книга не имеет. Интересно, что обложка оформлена на украинском языке, а весь текст - на русском.
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Книга ориентирована на гражданское население. В ней говорится, что делать работникам автотранспортной отрасли, на заводе, в медицине и даже в офисе. Например, офисным сотрудникам, чтобы саботировать работу, рекомендуется заваливать коллег бессмысленными запросами.
Для "снижения морального духа оккупанта" рекомендуется "вести себя как можно более раздражительным и сварливым при разговоре с оккупантами и коллаборантами".
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Есть также советы на тот случай, если диверсант попадёт под подозрение: "Вы можете выйти сухим из воды под прикрытием показной глупости, чрезмерной осторожности, даже глупости из-за недоедания, отсутствия лекарств".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаРубежноеЛуганская Народная Республика
 
 
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