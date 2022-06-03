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Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности - РИА Новости, 03.06.2022
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Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности - РИА Новости, 03.06.2022
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
Административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей составлен на женщину, которая бросила своих маленьких детей на детской площадке в Сочи,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:17
2022-06-03T17:17
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей составлен на женщину, которая бросила своих маленьких детей на детской площадке в Сочи, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю информировало, что 24 мая четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. Позже правоохранители отыскали родительницу в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура установила, что матерью детей является 36-летняя жительница, на учете семья не состояла, в связи с отсутствием угрозы жизни несовершеннолетние были отданы ей."В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Несоблюдение лицом своих родительских обязанностей), также следственным комитетом инициирована доследственная проверка по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья по итогам проверки поставлена на профилактический учет "как находящаяся в социально незащищенном положении".
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россия, краснодарский край, сочи, происшествия
17:17 03.06.2022
 
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности

Мать, бросившую четверых детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей составлен на женщину, которая бросила своих маленьких детей на детской площадке в Сочи, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю информировало, что 24 мая четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. Позже правоохранители отыскали родительницу в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура установила, что матерью детей является 36-летняя жительница, на учете семья не состояла, в связи с отсутствием угрозы жизни несовершеннолетние были отданы ей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 10:55
В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке
"В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Несоблюдение лицом своих родительских обязанностей), также следственным комитетом инициирована доследственная проверка по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья по итогам проверки поставлена на профилактический учет "как находящаяся в социально незащищенном положении".
 
РоссияКраснодарский крайСочиПроисшествия
 
 
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