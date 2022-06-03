https://ria.ru/20220603/deti-1792980454.html
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности - РИА Новости, 03.06.2022
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
Административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей составлен на женщину, которая бросила своих маленьких детей на детской площадке в Сочи,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:17
2022-06-03T17:17
2022-06-03T17:17
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей составлен на женщину, которая бросила своих маленьких детей на детской площадке в Сочи, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее ГУМВД России по Краснодарскому краю информировало, что 24 мая четыре маленьких ребенка остались без присмотра родителей на детской площадке в Адлерском районе Сочи. Позже правоохранители отыскали родительницу в Центральном районе Сочи в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура установила, что матерью детей является 36-летняя жительница, на учете семья не состояла, в связи с отсутствием угрозы жизни несовершеннолетние были отданы ей."В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Несоблюдение лицом своих родительских обязанностей), также следственным комитетом инициирована доследственная проверка по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности)", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья по итогам проверки поставлена на профилактический учет "как находящаяся в социально незащищенном положении".
https://ria.ru/20220527/deti-1791060412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, происшествия
Мать, бросившую детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности
Мать, бросившую четверых детей на площадке в Сочи, привлекли к ответственности