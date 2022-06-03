В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года
Сенатор Климов считает, что Демпартия США из-за своей политики провалится до конца года
Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Демократическая партия США торопится "распилить" 40 миллиардов долларов, якобы направляемые на помощь Украине, однако политика демократов может привести к оглушительному провалу партии уже в этом году, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Конгрессмены США настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных на помощь Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, грозя в противном случае лишить поддержки будущие инициативы такого рода, сообщила газета Politico.
"То есть, в канун ноябрьских выборов в Конгресс тема коррупции в стане Демпартии всё более беспокоит их республиканских оппонентов. А заботиться есть о чём, учитывая, что для семейки Байденов и их златолюбивого окружения Украина ныне - главный источник неправедных личных доходов", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Климова, именно это, а не угроза миру в Европе, нарастающий на планете голод или тысячи жертв от стрельбы американских наймитов из всех калибров по мирным жителям на украинском театре военных действий и тому подобные "мелочи" более всего волнуют политических конкурентов нынешней администрации Штатов внутри Вашингтона.
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"Теперь же, в ожидании оглушительного провала Демпартии, который она вряд ли избежит до конца 2022 года, Байден и Ко замахнулись на ускоренный распил сразу 33 миллиардов долларов "на защиту независимой украинской демократии от авторитарного кремлёвского режима", - отметил он.
Правда в результате внутривашингтонских весенних склок сумму увеличили до миллиардов долларов, "семь миллиардов, видимо, пришлось добавить для подкупки части республиканских конкурентов", - написал законодатель. "Но "голодные"-таки остались и теперь требуют отчёта о ходе самого большого за историю США единовременного присвоения политэлитой и их подельников из ВПК США средств американских налогоплательщиков", - заключил Климов.
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