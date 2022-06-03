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В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года - РИА Новости, 03.06.2022
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В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года
В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года - РИА Новости, 03.06.2022
В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года
Демократическая партия США торопится "распилить" 40 миллиардов долларов, якобы направляемые на помощь Украине, однако политика демократов может привести к... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:17
2022-06-03T11:17
в мире
конгресс сша
сша
демократическая партия сша
россия
совет федерации рф
андрей климов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Демократическая партия США торопится "распилить" 40 миллиардов долларов, якобы направляемые на помощь Украине, однако политика демократов может привести к оглушительному провалу партии уже в этом году, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Конгрессмены США настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных на помощь Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, грозя в противном случае лишить поддержки будущие инициативы такого рода, сообщила газета Politico."То есть, в канун ноябрьских выборов в Конгресс тема коррупции в стане Демпартии всё более беспокоит их республиканских оппонентов. А заботиться есть о чём, учитывая, что для семейки Байденов и их златолюбивого окружения Украина ныне - главный источник неправедных личных доходов", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Климова, именно это, а не угроза миру в Европе, нарастающий на планете голод или тысячи жертв от стрельбы американских наймитов из всех калибров по мирным жителям на украинском театре военных действий и тому подобные "мелочи" более всего волнуют политических конкурентов нынешней администрации Штатов внутри Вашингтона.Политик напомнил, что если за 20 домайданных лет в 1994-2014 годах США "освоили" на украинском направлении порядка пяти миллиардов долларов на "построение демократии", то следующие пять миллиардов долларов на "независимость Киева от Москвы" были освоены вдвое быстрее – в 2014-2021 годах."Теперь же, в ожидании оглушительного провала Демпартии, который она вряд ли избежит до конца 2022 года, Байден и Ко замахнулись на ускоренный распил сразу 33 миллиардов долларов "на защиту независимой украинской демократии от авторитарного кремлёвского режима", - отметил он.Правда в результате внутривашингтонских весенних склок сумму увеличили до миллиардов долларов, "семь миллиардов, видимо, пришлось добавить для подкупки части республиканских конкурентов", - написал законодатель. "Но "голодные"-таки остались и теперь требуют отчёта о ходе самого большого за историю США единовременного присвоения политэлитой и их подельников из ВПК США средств американских налогоплательщиков", - заключил Климов.
https://ria.ru/20220602/amerika-1792416409.html
https://ria.ru/20220527/impichment-1791336185.html
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в мире, конгресс сша, сша, демократическая партия сша, россия, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр
11:17 03.06.2022
 
В Совфеде ожидают провала Демпартии США до конца года

Сенатор Климов считает, что Демпартия США из-за своей политики провалится до конца года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Демократическая партия США торопится "распилить" 40 миллиардов долларов, якобы направляемые на помощь Украине, однако политика демократов может привести к оглушительному провалу партии уже в этом году, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Конгрессмены США настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных на помощь Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, грозя в противном случае лишить поддержки будущие инициативы такого рода, сообщила газета Politico.
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"То есть, в канун ноябрьских выборов в Конгресс тема коррупции в стане Демпартии всё более беспокоит их республиканских оппонентов. А заботиться есть о чём, учитывая, что для семейки Байденов и их златолюбивого окружения Украина ныне - главный источник неправедных личных доходов", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Климова, именно это, а не угроза миру в Европе, нарастающий на планете голод или тысячи жертв от стрельбы американских наймитов из всех калибров по мирным жителям на украинском театре военных действий и тому подобные "мелочи" более всего волнуют политических конкурентов нынешней администрации Штатов внутри Вашингтона.
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Политик напомнил, что если за 20 домайданных лет в 1994-2014 годах США "освоили" на украинском направлении порядка пяти миллиардов долларов на "построение демократии", то следующие пять миллиардов долларов на "независимость Киева от Москвы" были освоены вдвое быстрее – в 2014-2021 годах.
"Теперь же, в ожидании оглушительного провала Демпартии, который она вряд ли избежит до конца 2022 года, Байден и Ко замахнулись на ускоренный распил сразу 33 миллиардов долларов "на защиту независимой украинской демократии от авторитарного кремлёвского режима", - отметил он.
Правда в результате внутривашингтонских весенних склок сумму увеличили до миллиардов долларов, "семь миллиардов, видимо, пришлось добавить для подкупки части республиканских конкурентов", - написал законодатель. "Но "голодные"-таки остались и теперь требуют отчёта о ходе самого большого за историю США единовременного присвоения политэлитой и их подельников из ВПК США средств американских налогоплательщиков", - заключил Климов.
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